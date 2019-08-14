扁申請參加一邊一國行動黨成立大會 中監：審核中

2019-08-14 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



一邊一國行動黨將於本月18日在北市舉行成立大會，該黨發起人郭長豐邀請前總統陳水扁出席活動。

台中監獄副典獄長戴明瑋今天中午表示，扁已於前天提出申請，並提具醫療小組的診斷證明，目前由中監針對活動性質進行了解，仍在審核中。