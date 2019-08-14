賴嘉倫代黃國昌出征？汐止服務處：已經準備很久了

2019-08-14 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌遲未表態是否參選2020立委大選，未來動向引發關注，傳黃國昌將派出服務處主任賴嘉倫參選第12選區立委，賴嘉倫也已完成申請立委政治獻金專戶，黃國昌昨在臉書上說，賴嘉倫與地方團隊決定參選，「我當然支持」，間接證實賴將參選。

時代力量因太陽花學運而崛起，在社會大眾高度期待下，時力於在2016年立委選舉時拿下3席區域立委、2席不分區立委，其中一席區域立委就是新北市第12選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）的黃國昌。

在民進黨新北市議員沈發惠6月宣布不參選新北市汐止立委後，讓外界認為民進黨似乎有意「禮讓」黃國昌，昨卻傳出黃國昌放棄連任第12選區立委，改由國會辦公室主任賴嘉倫出選，賴嘉倫也在台灣銀行汐止分行成立「立委擬參選人政治獻金專戶」。

黃國昌昨也在臉書「黃國昌官方後援會」PO文表示，賴嘉倫是他辦公第一把交椅，法案、質詢、弊案，立院大概沒有幾個立委能力比他強，那些批評他的人，恐怕才是半桶水，「他與地方服務團隊決定參選，我當然支持」。

另外，黃國昌也表示，大家也不用擔心他，他與選民的契約是4年，過去這段時間從未鬆懈，未來也不會。

黃國昌汐止服務處表示，黃國昌選上立委後，除了開會會到汐止服務處以外，其他時間都待在國會。針對賴嘉倫是否確定替代黃國昌出征，汐止服務處表示，將於20日記者會統一宣布。