今起訪美 朱立倫：天祐台灣 但要先自立自強

2019-08-14 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今晚將赴美，他在出發前特別在臉書發文，以「天祐台灣，但我們要先自立自強」為題，提出他對國民黨、藍營贏得2020大選的正確作法。

朱立倫表示，台灣有很多的價值，早就超越藍綠，成為國家向前的共識了。所以很多人問他，2020大選會怎樣？他的觀察和答案，很明確：誰能走回主流價值，誰能凝聚最大共識，誰就會贏！

朱立倫指出，他因為孩子唸書的因素，即將有一趟美國行。本來這純粹是私人行程，但他畢竟有不少美國友人，一直很關切美台之間的關係，關切2020這場大選，國民黨贏或輸，對台灣的未來，會有怎樣的衝擊。

朱立倫表示，所以他特別安排了兩天的行程，到華府，與一些美國友人，聊聊藍營對這些議題的想法。也希望能為國民黨多溝通一些美台關係，以及兩岸關係的觀點，不能讓美台關係被扭曲為美綠關係。

朱立倫說，很多朋友也不時問他，初選後，要如何協助國民黨打贏2020的總統大選與立委選舉？

朱立倫指出，過去，他執政過兩個人口加總起來超過六百萬的城市（桃園縣、新北市），也當過國民黨主席，為國民黨全體的勝選，他必然是全力以赴的，這點，關心藍營的朋友們，完全不必擔心。

他表示，然而，在乎明年大選的朋友，應該在意的是：藍營怎麼贏？朱立倫認為，除了團結，支持黨的提名人之外，更重要的是，中間選民，乃至於，綠營內對蔡英文執政不滿的人，我們若能以更宏觀的政策，以更具包容度的召喚，來爭取的話，那藍營明年在總統大選，國會大選上，贏下多數民眾認同的機會，當然會大很多。

朱立倫表示，也因此，藍營，國民黨，應該更勇敢的展現，台灣民主的號召力。