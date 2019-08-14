退出時代力量 洪慈庸：黨無法快速前進是離開主因

2019-08-14 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



立委洪慈庸昨宣布退出時代力量黨，將以無黨籍參選台中市立委，她今天受訪指出，「黨沒辦法快速往前走，是我離開時力的重要原因」；她也舉雙手、雙腳贊成，前時代力量黨主席邱顯智到台中市北北區參選立委，讓台中成為「抗中保台」最重要基地。

洪慈庸表示，2020選舉會以無黨籍身分參選，等選舉結束、順利當選後，再做其他評估，因現行社會氛圍，黨派不是選民最優先考量，而是要為社會帶來什麼？也感謝民進黨在台中市第三選區支持她參選，這次大家共同的目標就是讓本土派候選人能順利當選。

退黨後是否會影響選票？洪慈庸說，現在選民重視候選人的理念、想法與政見，以及過去落實了什麼？在立法院推動什麼法案與議題？離開時力多少對選民有衝擊，但距離選舉還有5個月，會盡力讓年輕選民相信洪慈庸，繼續為大家在立法院爭取有用的法案。

至於邱顯智有意參選北北屯立委？洪慈庸說，她很鼓勵邱顯智一起加入地方選舉行列，青年要參政不能怯戰，各區都是艱困選區，才有年輕人的機會，必須勇於接受挑戰。邱顯智過去曾在台中開業，相信對台中有很深的了解，也非常喜歡台中，如果其有意願投入台中選舉，她舉雙手、雙腳贊成，希望邱顯智一起加入這個戰局，讓台中的選舉變得不一樣，讓台中的選舉成為「抗中保台」最重要基地。

決策會對是否支持蔡英文總統及黃國昌是否參選遲未表態，是造成洪慈庸退黨原因？洪說，在所有參選總統的候選人中，時力沒有辦法支持比較親中的候選人，所以答案呼之欲出，我們只有蔡英文可以支持。對決策委員會的討論比較失望，因決策委員會是由下而上選舉產生，如果把問題丟回黨代表大會，問題就永遠無限迴旋，為何決策委員會不能扛起責任進行共識決，並對外宣布，這段時間一直在內耗。「這個黨沒辦法快速往前走，是我離開時代力量很重要的原因」。