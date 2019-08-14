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擔任市長沒打過麻將？林智鴻PO照：韓是記錯還是說謊？

大難臨頭各自飛！游淑慧：這2人退黨避難換民進黨禮讓

2019-08-14 12:23聯合報 記者林文義╱即時報導

時代力量分崩離析，繼林昶佐退黨、邱顯智前天宣布辭去黨主席，立委洪慈庸昨天再拋震撼彈宣布退黨，將以無黨籍身分參選立委。時力群龍無首，全黨目前只剩二名立委，國民黨台北市員游淑慧認為對時力來說，這是一個大難臨頭各自飛的時代。

游淑慧說，時代的快速掘起是因為「附庸跟隨」，而壯大則來自「趁火打劫」！

「#附庸跟隨」：在2015年民進黨勢強時，時力成為民進黨的附庸小綠，與民進黨分進合擊、打擊國民黨；它也靠著民進黨的選區禮讓，在2016年取得5席立委席次！

「#趁火打劫」；然而民進黨執政後，由於施政不當，陷入民怨快速累積、年輕支持度大幅下滑的困境；時力卻調轉頭來批叛民進黨，以改革綠的角色，趁火打劫、接收從民進黨流出的年輕選票；而這也讓時力在2018年的市議員選戰中，有很好的成績。

游淑慧表示，可是這樣一個政黨，中心理念、路線究竟是什麼？人民真的搞不懂。而他們是因「志同」而結合？還是因爲「逐利」而結黨？現在答案很清楚，因利益而結合者，終將因利益而分手。也因此這些時力的要角無法同甘共苦，只能大難臨頭各自飛！有什麼大難呢？

第一大難：黃國昌揭露私菸案，引爆了蔡英文與民進黨的不滿和反擊。先是高潞.以用辦公室同仁拿經濟部和勞動部的補助和標案就曝光。請問資料誰有？誰把資料漏出？是不是一種警告？會不會造成寒蟬效應？

然後林昶佐快速退黨，邱顯智辭去主席、昨天洪慈庸也跟隨退黨⋯讓人感覺，黃國昌不走，他們走！這樣切割表態，一可避難、二來換取民進黨繼續選區禮讓。

第二大難：柯文哲的組黨。台民黨的成立讓時力的支持者大幅流失，時力再也找不到生存的空間，未來的時力路線似乎只有三條路：依附蔡、依附柯或瓦解！

台北市員游淑慧。取自臉書
台北市員游淑慧。取自臉書
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民進黨時代力量游淑慧

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