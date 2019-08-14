水果茶加政治味不好？羅智強：原來台灣價值論斤賣

2019-08-14 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



知名茶飲店一芳因發表聲明澄清香港分店反對一國兩制引發一連串爭議，蔡英文總統稍早在臉書發文表示，水果茶，還是天然的最好，甜度、冰塊都能自由選擇，但是加了政治味就不太好；台北市議員羅智強提醒蔡英文，莫非忘了十四年前是如何為許文龍緩頰的嗎？ 。

羅智強指出，赴陸發展的手搖飲料業者，為了生存表態支持「一國兩制」，而被網友攻擊。先不論這是不是1450帶的風向，但是看到蔡英文那句「水果茶加了政治味就不好」，不得不問蔡英文，你忘了十四年前，是如何為許文龍緩頰的嗎？

2005年，許文龍公開表態支持《反分裂法》，「台灣的經濟發展離不開大陸，搞台獨只會把台灣引向戰爭」，《反分裂法》讓「我們心裡踏實了許多」，這種表態，遠比現在手搖飲料業者更露骨。

但是當年，蔡英文卻百般為許文龍開脫，說「許文龍應該是堅定台灣信念的人，會這樣表示，應該是有不得已的原因。」

羅智強說，蔡英文這段話說得真好，許文龍一定有不得已的原因，但手搖飲料店，同樣有「不得已的原因」。兩者的差別，不就是許文龍長期金援民進黨，而手搖飲料店沒有。