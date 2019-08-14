獨派支持蔡英文連任態勢明朗 立委挺綠與否陷兩難

2019-08-14 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



在民進黨總統初選時，多數力挺行政院前院長賴清德的獨派社團與政黨，在蔡英文總統贏得黨內初選，已逐漸「歸隊」，也表態明年總統大選「唯一支持蔡英文」。但據了解，立委選舉方面，獨派陣營一方面盼進軍國會，擴大本土陣營勢力，另方面則憂心分散票源，反讓藍營勝選，近期獨派領袖將再開會尋求解方。

台灣之友會總會長黃崑虎上周末邀集台灣社、北社、南社、民進黨、基進黨、時代力量等本土社團與政黨幹部開會，決定將集結本土派勢力，成立「守民主護台灣大聯盟」；據了解，會議的具體共識是全力支持蔡英文2020年總統連任。

與會的台灣社社長張葉森說，中國大陸年初提出一國兩制台灣方案，以及近期香港反送中事件愈來愈激烈，加深本土派的危機感。延續本土政權、選出一位能守護台灣的總統，是本土陣營首要目標；在目前沒有比蔡英文更優秀人選的前提下，「我們當然還是會支持蔡總統」。

立委選舉部分，獨派則陷入支持民進黨或小黨的困境。張葉森說，民進黨方面仍希望本土勢力能集結支持民進黨，不要分散票源，「但我們也希望有更多台派立委進軍國會，監督蔡英文在司改、轉型正義等方面的作為」。

張葉森說，現在台派小黨很多，如果各自為政，最終確實可能會失敗。守民主護台灣大聯盟接下來還會繼續開會討論，希望所有政黨與社團坐下來談，未來如何合縱連橫。此外，張也說，未來開會的主軸也會放在，規劃如2004年「手牽手護台灣」的活動，進一步衝高台派士氣。