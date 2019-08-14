蔡三向市長報告 侯友宜也再三求中央

2019-08-14 11:31 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



新北市長侯友宜12日致詞演講向中央喊話，希望中央主動幫助新北市推動建設。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「沒陪總統拜廟很抱歉，以後選舉來拜廟，我不能陪你，但來拚建設我一定陪你，希望總統不要誤會，我們一起拚好嗎？」一向嚴肅的侯友宜難得說了一長串感性談話。繼9日連拜雙北5間廟後，總統蔡英文12日與交通部長林佳龍來到土城視察即將於110年開工的萬大樹林線第二期工程，由地主新北市長侯友宜與台北市副市長鄧家基陪同。

蔡3次向市長談話

總統蔡英文致詞時，3次稱「向市長報告」說，拜神是希望神明保佑地方、社會，侯市長選過，知道很多宮廟是民眾聚集、討論國家事情的地方，「市長有沒有陪我不重要，有沒有為人民做事情最重要」，作為總統，她會盡其所能幫助侯做事情，讓市政如期執行。

輪到侯友宜致詞時，他請現場里長阿俊仔（土城區埤塘里里長邱顯俊）作證，他遇到里長時，第一句話是不是都問「有沒有什麼要建設？」阿俊仔隨即大喊回應：「對！」他當場保證：「侯友宜做得到的，一定做；做不到的，會講清楚。」

「這就是一個態度的問題。」矛頭一轉，侯友宜轉而向中央喊話，他上任新北市長8個月以來，從未聽過中央對他說「我幫你做什麼」、「侯友宜需要什麼，我幫你解決。」走出演講席，他對台下的總統蔡英文等鞠躬道，並以再三拜託作結。

侯挺中央拚建設

「中央與地方能合作，替市民多做點事情最重要。」侯友宜感嘆說，每次中央來視察，他都很感恩，而捷運蓋在新北市就是新北市府的責任，交通的改善能影響全市、甚至是全國的發展，「我們積極推動三環六線工程，但仍有許多重要的建設，都必須仰賴中央的支持。」

所以他今天再三拜託蔡總統和地方攜手合作，希望中央能主動協助新北市，還有很多案子都在中央，希望可以儘速核定，用實際行動與基層民眾結合在一起。

「保證捷運樹林線一定在117年如期完工，這是我對市民的承諾。」侯友宜指出，捷運樹林線第二期工程所需經費共555億元，新北市就負擔了380億元，努力扛起大台北軌道建設的責任。「新北市是台北市8倍大，人口全台第一，但財政預算卻是6都最低，這麼大的城市在發展中若無中央的協助，該如何進步？」侯友宜嘆。

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