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轟逃避慰安婦議題 馬英九：蔡英文從辣台妹變軟台妹

2019-08-14 11:14聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市慰安婦人權平等促進協會今天在國民黨台南市黨部旁慰安婦銅像舉辦慰安婦紀念日追思會，前總統馬英九致詞時感慨慰安婦等一輩子等不到日本道歉、賠償，轟蔡英文總統被稱為「辣台妹」，但碰到慰安婦議題就成「軟台妹」，慰安婦的議題被民進黨鎖進歷史記憶的黑箱，要求中華民國首位女總統應對慰安婦做更多事。

前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰受邀參與慰安婦紀念活動，國民黨台南市黨部主委謝龍介、多名國民黨立委參選人、現任議員也出席。

馬英九表示，去年該座慰安婦銅像設立時，民進黨不但沒有絲毫協助，反而急忙撇清稱和政府無關，指這是國民黨政治操作，「這滿奇怪的」，好像慰安婦都是國民黨員，或是慰安婦團體都是國民黨附隨組織，怎能有這種想法？日前還有日本右翼團體成員來提腳作勢要踢銅像，後來對方解釋是腳麻，「我感覺他不是腳麻，是腦麻，腦袋壞掉了，這對我們傷害很大，政府卻沒有適當反映」。

馬英九痛斥，蔡英文總統曾承諾要推動轉型正義，但2年前立法院通過轉型正義條例之後，所做的事情只是針對少數反對黨，將他們財產凍結沒收，對於慰安婦卻毫無動作。馬指，轉型正義條例通過時，適用時間特別規定民國34年8月15日開始，也就是天皇宣布投降時，台灣光復是2個月後的10月25日，所以說這2個月時間既然可以實施轉型正義條例，民進黨有法源，大可為慰安婦討公道，但卻什麼都沒做，沒要求賠償也未要求道歉，「蔡總統上任前曾說過要為了阿嬤轉型正義，可是掌握權力之後做了什麼事情？慰安婦的議題被民進黨鎖進歷史記憶的黑箱」。

馬英九說，慰安婦阿嬤相繼離世，卻一輩子都等不到日本道歉、賠償，蔡總統被稱為「辣台妹」，可是一碰到慰安婦議題就變成「軟台妹」，現在又成了啞巴的「啞台妹」，最後變成蒸發的台妹，沒有在此議題表達看法，「歷史錯誤不能原諒，歷史真相更不能遺忘，目前中東、緬甸等類似慰安婦的情況持續發生，我們要繼續為阿嬤爭取正義公道」。

前總統馬英九（右二）今天到台南出席慰安婦紀念日追思會 。記者鄭維真／攝影
前總統馬英九（右二）今天到台南出席慰安婦紀念日追思會 。記者鄭維真／攝影
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前總統馬英九（右三）今天到台南出席慰安婦紀念日追思會 。記者鄭維真／攝影
前總統馬英九（右三）今天到台南出席慰安婦紀念日追思會 。記者鄭維真／攝影
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慰安婦國民黨轉型正義

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