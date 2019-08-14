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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

無違規肇事卻遭起訴 被放大的「死者為大」

北市政治獻金排名 丁守中6千萬勝柯文哲

2019-08-14 11:13聯合報 記者賴于榛╱即時報導

因應政治獻金法修正，監察院建置政治獻金公開查閱平台今正式上線，去年九合一大選參選人們的政治獻金明細今起全上網揭露。台北市選戰部分，台北市長柯文哲政治獻金收入4405萬3640元、國民黨台北市長候選人丁守中收入6834萬3949元、民進黨候選人姚文智收入5637萬8893元，但3人最終都是支出超過收入。

依據查閱平台資料，柯文哲政治獻金收入4405萬3640元、其中個人捐贈就佔4286萬4472元、共2萬6737筆；支出5588萬4781元，結餘不足1183萬1141元。

國民黨台北市長候選人丁守中收入6834萬3949元、支出7249萬4357元，結餘不足415萬408元；民進黨候選人姚文智收入5637萬8893元、支出7072萬470元，結餘不足1434萬1577元。

新北市選戰部分，行政院長蘇貞昌去年獲得政治獻金收入為5243萬2997元，其中個人捐贈收入達3568萬9040元，營利事業1299萬8000元，支出部分則為6482萬1521元，結餘為負1238萬8524元；新北市長侯友宜政治獻金達1億3382萬8751元，其中個人捐贈部分7749萬2415元，營利事業所得5368萬9200元，但支出為1億5342萬8496元，最大宗是宣傳經費9392萬0318元，結餘為負1959萬9745元。

政治獻金公開查閱平台首次提供的查閱內容範圍包含去年九合一大選擬參選人的政治獻金會計報告書共2241件，包含直轄市長選舉23件、縣市長選舉51件、直轄市議員選舉688件以及縣市議員選舉676件。

至於第九屆台北市立委補選、105年立委擬參選人賸餘政治獻金及去年九合一大選政黨、政治團體申報的會計報告書，將陸續於法定期間內公開供各界查閱。

未來平台上可搜尋特定政黨、政治團體、擬參選人或者是捐贈者、支出對象的各項明細資料，查詢結果也可以下載列印或是儲存成文字檔；也可以利用選舉查詢及專戶查詢的方式，單次下載特定各選舉區及專戶的完整電子檔資料。

台北市長柯文哲。本報資料照片
台北市長柯文哲。本報資料照片
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政治獻金柯文哲丁守中

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