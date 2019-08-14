韓國瑜選市長捐款比他多一倍 但企業捐款不到他一半

2019-08-14 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



因應政治獻金法修正，監察院建置政治獻金公開查閱平台今正式上線，去年九合一大選參選人們的政治獻金明細今起全上網揭露。其中，高雄市長韓國瑜政治獻金收入總計為1億2914萬餘元，最大宗為個人捐贈達1億849萬餘元，營利事業捐贈則為1315萬餘元；對手陳其邁則僅獲得6542萬5721元的政治獻金，過半是營利事業捐贈。

韓國瑜先前因遭指控收受企業獻金4000萬備受關注，這次查閱平台公布的資料，韓的政治獻金收入總計為1億2914萬9779元，其中個人捐贈收入1億849萬0135元，營利事業捐贈收入為1315萬3575元，政黨捐贈收入300萬元，人民團體捐贈收入，匿名捐贈收入388萬9909元，其他收入1萬1160元。

支出總額1億1408萬5719元，其中人事費用295萬9551元、宣傳7364萬3115元、租用宣傳車輛252萬8673元、租用選辦19萬38元、集會支出2087萬5208元、交通旅運156萬3842餘元、雜支支出723萬5354元、返還捐贈505萬9938元、繳庫支出3萬元，購買金錢以外之財產13萬1000元。

韓國瑜收入支出兩相折抵後，結餘1519萬5060元，依據政治獻金法還規定，賸餘的政治獻金，可以自申報起使用4年，但若4年內仍未支用完畢時，應繳交受理申報機關辦理繳庫。

行政院副院長陳其邁在去年高雄選舉則是獲得6542萬5721元的政治獻金，約莫為韓國瑜的一半，不同的是營利事業捐贈收入較多達3347萬3060元，個人捐贈收入僅為2721萬4316元；支出部分7178萬2304元，最大宗為宣傳費用達3786萬8542元、其次為集會支出1498萬9088元，另有返還捐贈支出314萬3800元，兩相折抵後政治獻金餘額為負635萬6583元。

監察院今特地舉行「監察院政治獻金公開查閱平台」記者會，現場教學如何使用政治獻金公開查閱平台。監察院秘書長傅孟融指出，過往細目必須到監察院才能查閱，現在查閱平台就能讓社會大眾了解各政黨、擬參選人的政治獻金捐贈與使用情形。

政治獻金公開查閱平台首次提供的查閱內容範圍包含去年九合一大選擬參選人的政治獻金會計報告書共2241件，包含直轄市長選舉23件、縣市長選舉51件、直轄市議員選舉688件以及縣市議員選舉676件。

至於第九屆台北市立委補選、105年立委擬參選人賸餘政治獻金及去年九合一大選政黨、政治團體申報的會計報告書，將陸續於法定期間內公開供各界查閱。