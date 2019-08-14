影／韓國瑜出席校長聯席會議 駁斥勘災太慢

2019-08-14 10:33 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上午出席高雄市公私立各級學校108學年度校長聯席會議，與現場三百多位校長座談，針對昨天豪大雨高市淹水有批評聲浪認為市長出門勘災太慢，韓國瑜認為市長工作是全部責任制，這些有心人士盯著他看，他歡迎大家每天早上到他家門口看他幾點上班，但是也要看他幾點鐘下班，不要只是在網路上謾罵。