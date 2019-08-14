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印度超狂造勢秀：莫迪總理的「荒野求生秘技」

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

自爆跟蔡衍明關係不錯 柯：他發現我不聽話就換人支持

2019-08-14 10:18聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

《鏡週刊》今刊出台北市長柯文哲的專訪，再度槓上旺中集團，直接點名高雄市長韓國瑜是旺中支持的，「旺中是誰我們又不是不曉得，就國台辦指揮的啊！」

柯文哲還說，「我跟他（指旺旺集團創辦人蔡衍明）不錯啊，後來他發現我不聽話，就換人支持了。柯文哲有個性啊！我也不會說，你要免費給我廣告就聽你的話，他每次都叫我講一些話，我都不肯講。欸奇怪！怎麼隔幾天換韓國瑜在講？」

對此，柯文哲今受訪時不願多談蔡衍明究竟要他說了些什麼，僅說自己不喜歡紅媒，也不喜歡綠媒，這也是台灣媒體界要思考的，媒體變成政黨的公關公司，實在不是好現象。

《鏡週刊》今刊出台北市長柯文哲的專訪，再度槓上旺中集團，直接點名高雄市長韓國瑜是...
《鏡週刊》今刊出台北市長柯文哲的專訪，再度槓上旺中集團，直接點名高雄市長韓國瑜是旺中支持的，「旺中是誰我們又不是不曉得，就國台辦指揮的啊！」 本報資料照
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柯文哲韓國瑜蔡衍明

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