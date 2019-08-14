時代力量崩解？徐巧芯：不要只打國民黨或許可撐久一點

2019-08-14 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



時代力量黨內接連爆出走潮，對此，國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書出，如果時代力量大核心目標不要只有「打倒國民黨」，或許可以撐更久一點。

徐巧芯指出，作為一個國民黨人，坦白說，真的要把國民黨弄倒怎麼會需要時代力量？集中火力從現有的大黨、而且還是執政黨的民進黨來做比較好、比較快。

所以，時代力量如果想要成為一個政黨，應該提出更深刻的目標。我不是說國民黨有多好，但一個政黨的核心價值如果不是以正向表述自己能夠比其他政黨做得好，而是抹紅整個國民黨所以要弄死它，或許有短期效益，但長期而言真的很膩。

徐巧芯說，更尖銳的問，如果這是核心價值，何以他們連在選舉時都不敢一一當面跟民眾說明這麽重要的「理念」？為什麼在地方上只敢說要大家支持年輕人，不敢說請大家支持我來打倒國民黨？

議員、立委時代力量都有在我的選區提名人選，但從未聽過有人直接告訴民眾這麼重要的主張，如果它真的是唯一且最重要的核心價值，有什麼好不敢講？

徐巧芯表示，說穿了，在時力跟民進黨合作的狀態下，充其量只能選民進黨的艱困選區，因為如果在他們的優勢選區選就是「扯後腿」，沒辦法打倒國民黨。民進黨當然搶著在好打的地方打倒，小黨只能撿剩下的碰運氣。可是在不好選的選區選，那跟大家說明這個激進的理念也選不贏。這就是他們不提的原因。可是一個政黨連核心價值都因為選票考量不敢告訴民眾，到底是哪門子年輕進步價值？施捨要來的，永遠別人可以收回去；自己闖的，才能夠留下。