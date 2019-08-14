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拱郭！柯文哲4大理由不選總統 拋聯合內閣過半聯盟

2019-08-14 08:07聯合報 記者林政忠╱即時報導

台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、立委王金平三方結盟甚囂塵上，三方幕僚預計明天舉行會前會，「郭柯王」結盟浮出檯面。近日柯文哲接受媒體專訪，表態4個理由不選總統，與郭台銘合作的態勢逐漸明朗。據了解，柯郭王3人也預計於本周末挑一個適當的活動「合體」見面。

根據《鏡週刊》報導，柯文哲不選總統的4個理由，首先是「落跑市長」的心魔；第二則是參考諸葛亮「六出祁山」的故事，打算先儲糧草、練兵馬；第三是先藉由進軍國會組成影子內閣，把不分區立委名單作為內閣儲備官員，替未來執政做好準備；第四則是「成功不必在我」，有條件挺郭台銘。

對比高雄市長韓國瑜剛上任就投入總統大選，柯文哲坦言，他很在意「做好做滿」政治承諾，多次受訪時公開表露「落跑市長」是他的心魔，最後除非不得已他才會選。

對於可能合作的郭台銘，柯文哲以孫中山的「思想、信仰、力量」為例説，他與郭在思想階段、還沒到信仰；他也重申對於郭台銘的「考題」：「你要說服我，你有80萬到100萬員工在大陸，你怎麼確認你可以？」

柯文哲也表示，力拚不分區，打造「影子內閣」，他將把34席不分區立委提好提滿，前面預計會是內閣官員，後面沒選上的之後就進去當國會助理，為了執政做準備的人才訓練。他也主張「聯合內閣」比較務實可行，可與國會最大黨談判，籌組「過半聯盟」，不但有利政局穩定，也可讓政策長期規畫。

根據《鏡週刊》報導，台北市長柯文哲有4個理由不選總統。記者林俊良／攝影
根據《鏡週刊》報導，台北市長柯文哲有4個理由不選總統。記者林俊良／攝影
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柯文哲內閣郭台銘

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