館長臉書宣布參選2020總統 拋出唯一政見震撼網友
「館長」陳之漢今天晚間在臉書發文宣布將參選2020總統大選，消息一出震撼網友，館長臉書瞬間湧入大批網友留言「總統好」，館長同時在文內發表政見，並指出「沒有期盼就沒有傷害 唯一支持之漢！讓台灣女性不再受到傷害」，讓粉絲紛紛力挺。
2020總統大選將至，9月17日將是總統、副總統選舉被連署人受理申請截止，屆時隔日將公告2020總統參選人；館長晚間（13日）在臉書突然宣布將正式參選2020總統大選，並發表唯一政見，消息一出立刻引發網路討論。
館長在文中表示，「有女生說不公平，女生什麼罩杯都看得一清二楚，男生都看不出來，以至於正式床戰會遇到奈米屌，本人正式宣布參選2020總統！唯一政見是未來男性約會必須赤裸下半身約會，請大家支持謝謝。」
網友隨即灌爆臉書，紛紛留言力挺，更有許多女性網友表示十分認同館長所發表的政見，認為此舉對於女性十分公平，館長也在下方留言「沒有期盼就沒有傷害。唯一支持之漢！讓台灣女性不再受到傷害」。
日前時代力量黃國昌才邀請館長投入立委選舉，2人還曾深談3小時，但之後卻被館長回絕立委參選，並表示「我開直播不是來當官的，我不當官也許還可以為國家付出更多」，此次突然宣布參選2020總統大選，雖然目的尚不清楚，但也成功引起網路熱議。
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