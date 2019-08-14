館長臉書宣布參選2020總統 拋出唯一政見震撼網友

2019-08-14 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



「館長」陳之漢今天晚間在臉書發文宣布將參選2020總統大選，消息一出震撼網友，館長臉書瞬間湧入大批網友留言「總統好」，館長同時在文內發表政見，並指出「沒有期盼就沒有傷害 唯一支持之漢！讓台灣女性不再受到傷害」，讓粉絲紛紛力挺。

2020總統大選將至，9月17日將是總統、副總統選舉被連署人受理申請截止，屆時隔日將公告2020總統參選人；館長晚間（13日）在臉書突然宣布將正式參選2020總統大選，並發表唯一政見，消息一出立刻引發網路討論。

館長在文中表示，「有女生說不公平，女生什麼罩杯都看得一清二楚，男生都看不出來，以至於正式床戰會遇到奈米屌，本人正式宣布參選2020總統！唯一政見是未來男性約會必須赤裸下半身約會，請大家支持謝謝。」

網友隨即灌爆臉書，紛紛留言力挺，更有許多女性網友表示十分認同館長所發表的政見，認為此舉對於女性十分公平，館長也在下方留言「沒有期盼就沒有傷害。唯一支持之漢！讓台灣女性不再受到傷害」。