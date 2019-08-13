時力再爆內鬨 陳雨凡：路線之爭黃國昌須負最大的責任

2019-08-13 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立委洪慈庸今天下午宣布退出時代力量。對此，時代力量信義南松山立委參選人陳雨凡表示，落得這種結果，黃國昌委員必須負起最大的責任。

陳雨凡表示，今天的決策會議仍舊忽視確認黨內方向的重要性，路線與提名策略問題懸而未決，剩下150天就要決戰，時代力量決策委員還是沒有辦法處理這些困境，連最基本的說清楚、講明白都做不到。

陳雨凡指出，時代力量遲遲不決定清楚的戰略路線，不願意回答包括「是否、何時表態支持蔡英文總統？」、「黃國昌委員何時表態參選、不參選汐止區立委？」、「在衝突選區是否、何時與民進黨進行協調？」等三個問題。

陳雨凡更直接點名黃國昌表示，落得這種結果，黃國昌委員必須負起最大的責任。他說，正是因為大家都太尊重黃國昌委員，才會一直等待。也一直壞了黨內的民主程序，亂了民主政治的價值，「我們可以支持、可以不支持特定總統候選人，只要能說出一個道理，能夠對選民、也對自己交待。」

陳雨凡質疑，不願意正面回答在與民進黨提名衝突的選區，協調整合的原則到底是什麼？只會執意要依靠不分區的票源衝撞，不顧原本經營有成的選區、也不顧現正投入區域立委努力拓展地方基層實力的候選人。

陳雨凡強調，如果所有決策委員要不顧一切、血戰到底，甚至不惜拱手讓出區域立委席次給中國國民黨，就應該直白坦蕩做出該有的決斷。相對應的，我也會做出應該有的去留決定，「時代力量標舉的價值，是致力於國家正常化、捍衛人權與公義，從我加入、披上戰袍到現在，我一樣懷抱著這樣的初衷。我仍相信這個黨可以對得起四年前投下每一張選票的台灣人民。」