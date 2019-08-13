黃國昌確定不選 服務處主任設獻金專戶代黃出征

2019-08-13 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌。圖／本報資料照片 分享 facebook

時代力量立委黃國昌是否要參選拚連任，備受注目。民進黨新北市議員沈發惠6月宣布不參選新北市汐止立委，讓外界認為民進黨似乎有意「禮讓」黃國昌，不過也有消息傳出黃國昌不會選。