【即時短評】陸客不來 只能靠在野黨自力救濟？

2019-08-13 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



中國大陸從8月1日起暫停陸客來台自由行申請，隨後傳出團客配額也將限制，部分兩岸航班也因「計畫調整」將取消，陸客縮減的衝擊效應正逐漸顯現。蔡政府雖推出擴大秋冬國旅補助方案，恐難彌補陸客不來的損失，也難怪在野黨及離島首長急得「自力救濟」。

金門、馬祖、澎湖3個縣長近日前往北京，拜訪國台辦主任劉結一，爭取3離島維持陸客自由行。國民黨也證實，黨主席吳敦義多次接到旅遊產業陳情，因此要求黨部大陸事務人員向陸方表達恢復開放自由行。

事實上，在金門縣長楊鎮浯赴陸前夕，交通部長林佳龍剛好前往金門，主動重申政策利多，並建議「離島旅行」列入全國成人禮體驗項目，強調政府將透過政策補貼，彌補陸客來台遭限縮的損失。

36億元的擴大秋冬國旅補助方案，依交通部預估，將帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。但姑不論國旅補助容易流於煙火式的一次性撒錢，「加乘效果」也未必如此樂觀，從旅遊業者及地方首長的憂心反應就可知道，「補貼」只能應急，終非長久之計。

中國大陸不讓陸客來台，固然本身必須承受政策的後果，但首當其衝卻是我方。兩岸關係癥結仍在政治，問題若不能化解，再多補貼還是事倍功半。

台北市長柯文哲認為現在政府的兩岸政策是「飲鴆止渴」，蔡總統強勢回應，反指柯近來「很多觀察都失之偏頗，也太以自己為導向」。兩岸情勢緊繃，朝野還在「鬥嘴鼓」。

國人眼見香港「反送中」事件，應會支持政府與對岸打交道時步步為營，但強調主體性，也應兼顧台灣整體利益。政府致力減少對陸客的依賴，不該等於放棄陸客；正如行政院長蘇貞昌警告和中國往來要「加倍小心」，卻又想「另闢蹊徑」開放陸客從第三方入境，只是，過去扁政府時期雖曾採此模式開放陸客來台，當時最高每年可達近十萬陸客人次，但比起如今陸客被大幅縮減，填補成效想必有限。