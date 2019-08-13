傳洪慈庸提3建議未被採納才退出時力 他：很錯愕

2019-08-13 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



時代力量繼立委林昶佐退黨、邱顯智辭黨主席後，立委洪慈庸今天在決策委員會後宣布退黨，據了解，洪曾提3個建議，包括是否支持蔡英文總統連任、立委黃國昌是否表態參選汐止區立委，及與民進黨協調重疊選區。對此，時力新北市黨部主委陳志明說，「不理解她說『沒有進步』的意思，與會人員都覺得有前進。」

陳志明說，今天決策委員會中除了談到慰留邱顯智外，也談到路線要講明白，才能與民進黨談合作一事，但因為會中沒有參選人參與，決議會後將再去詢問各參選人意見，「今天黨中央並沒有權利或機制，可以撤掉已提名參選人，當年邱顯智也是堅持選到底，得到各參選人意見後，才可以繼續跟民進黨談。」

對於洪慈庸提出的3建議，陳志明說，這是這些日子以來會議談到的方向，其中是否支持蔡英文連任一事，大家都認為「若我們要支持一個總統，要先確認政策方向，以及對於曾承諾過的政策有沒有實現，這些都要先有說明」，當時民進黨主席卓榮泰也承諾說會將意見帶回到黨團，「這些都是進度啊？」