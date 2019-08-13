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名嘴酸陸吃不起榨菜 廠商寄一箱給他「關鍵是我們吃得起」

「關鍵是我們吃得起」 涪陵榨菜寄給黃世聰一箱吃個夠

2019-08-13 21:38聯合報 記者黃國樑╱即時報導

因大陸一檔涪陵榨菜股票近日股價下跌，竟就據此斷定大陸人吃不起榨菜的財經名嘴黃世聰，引起整個中國大陸的網民狂笑不已，連央視女主播都點評上盤榨菜吧，如今人民日報報導，「大陸吃不起榨菜？涪陵榨菜送~送~送~給臺灣同胞，共享珍貴的美味」，說中國烏江涪陵榨菜已寄給臺灣節目主持人黃世聰一箱珍貴的涪陵榨菜。

報導中說，黃世聰在臺灣電視節目中的「大陸吃不起榨菜」的言論，在中國社交媒體上被網友熱議。接著還張貼了涪陵榨菜給黃世聰留言的全文，信中的最後，「涪陵榨菜」特別酸說，「關鍵是我們吃得起，也能讓《關鍵時刻》人人吃得上。」

該文全文如下：

名嘴榨菜聰，您好！

感謝您能在《關鍵時刻》以如此激揚的情緒推薦了中國已有1000年歷史的榨菜，以幽默、詼諧、自嘲的方式教授了漢語"涪"的讀音，激發中國網友炫fu的聰明才智和熱情。

為感謝您對榨菜文化普及、漢語言文化的推廣，中國網友也以獨特的方式，讓您霸屏熱搜、登上頭條，這也是中華傳統的禮尚往來。

PS：榨菜已經安排寄送至臺北。

關鍵是我們吃得起，也能讓《關鍵時刻》人人吃得上。

再次對您為中國千年榨菜文化的普及、漢語言文化的推廣做出的貢獻表示感謝！

烏江涪陵榨菜

人民日報在報導涪陵榨菜寄送一箱榨菜給黃世聰的訊息時，同時附上了這箱榨菜的照片，照...
人民日報在報導涪陵榨菜寄送一箱榨菜給黃世聰的訊息時，同時附上了這箱榨菜的照片，照片上有涪陵榨菜在重慶的地址，以及收件人黃世聰與他所上的「關鍵時刻」節目東森電視台在忠孝西路的地址。圖／取自人民日報
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