洪慈庸將以無黨續選立委 民進黨：理念相同尊重選擇

2019-08-13 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨在台中市第3選區未提立委參選人，禮讓時力。針對洪慈庸退出時代力量，民進黨台中市黨部主委何明杰表示，支持洪慈庸立委的立場不變，主要是理念與路線相同，尊重她不加入民進黨的選擇。

何明杰說，洪慈庸是台中市立委第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）抗中保台大聯盟的重要力量。現在應該是互相關心的時刻，持續支持她，期盼在2020年總統與立委大選贏得勝選，守住台灣民主自由。