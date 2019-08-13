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洪慈庸將以無黨續選立委 民進黨：理念相同尊重選擇

2019-08-13 21:12聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

民進黨台中市第3選區未提立委參選人，禮讓時力。針對洪慈庸退出時代力量，民進黨台中市黨部主委何明杰表示，支持洪慈庸立委的立場不變，主要是理念與路線相同，尊重她不加入民進黨的選擇。

何明杰說，洪慈庸是台中市立委第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）抗中保台大聯盟的重要力量。現在應該是互相關心的時刻，持續支持她，期盼在2020年總統與立委大選贏得勝選，守住台灣民主自由。

執行長翁誌偉說，面對2020大選，在地方上，只要理念、路線相同的，我們合作會更密切，這是有助於凝聚各方抗中保台的力量。

洪慈庸宣布退出時力，民進黨市黨部表示尊重不加入的選擇。圖／取自臉書
洪慈庸宣布退出時力，民進黨市黨部表示尊重不加入的選擇。圖／取自臉書
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洪慈庸民進黨台中市

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