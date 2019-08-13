李佳芬出訪見僑胞 外交部：不介入選舉團隊的出訪作業

2019-08-13 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜確定代表國民黨參選總統後，海外僑胞的邀約便不斷湧入，預計本月底將安排韓國瑜夫人李佳芬到菲律賓，與僑胞會面。圖／本報系資料照片 分享 facebook

國民黨立委童惠珍指出，高雄市長韓國瑜確定代表國民黨參選總統後，海外僑胞的邀約便不斷湧入，她已著手進行規劃，預計本月底將安排韓國瑜夫人李佳芬到菲律賓，與僑胞會面。

李佳芬日前預計赴美會僑胞，但最終決定暫緩行程。由於總統大選已開始進入備戰階段，在韓國瑜確定代表國民黨參選後，各地僑胞的邀約便不斷湧入，熟悉僑務的童惠珍表示，僑胞的熱情是不能被忽視的，她會幫忙李佳芬安排與東南亞僑胞、以及美東、美西等地僑胞會面的相關行程。

童惠珍透露，目前第一站預計將安排到菲律賓，因為菲律賓是目前海外僑界整合算最快速，且不斷積極在爭取；未來將是看哪一個地區的後援會準備完成後進行邀約，就會著手安排前往，而她計畫8月底就能開始啟動，因此包括菲律賓、日本、馬來西亞、美國等地，她都會幫忙安排與僑胞會面，同時也會廣邀立委一同前往。

對此，外交部表示，據媒體報導，李佳芬規劃於本年8月底分別赴美國、菲律賓、馬來西亞、日本等進行訪問，外交部並未曾接獲高雄市政府或韓候選人團隊的協助請求，也未接獲任何相關訪問資訊。相關訪問行程應由高雄市政府或國民黨黨中央對外說明。

外交部並強調，外交部及駐外各館處向恪守行政中立，不會介入總統候選人或其團隊的國外訪問作業及行程，務請國人放心。倘李佳芬此行有涉及地方政府交流事務，外交部將秉持行政中立及鼓勵城市外交的一貫原則下，與高雄市政府保持聯繫，提供必要的協助。