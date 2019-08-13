柯文哲回新竹與父母參與扶轎 柯媽：柯王郭見面是好事

2019-08-13 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市都城煌廟今天舉行查夜暗訪活動，台北市長柯文哲偕柯爸柯媽參拜後，科儀過程由柯文哲接下令書，接者與柯爸柯媽一起參與扶轎，柯文哲與柯媽都表示今天是第一次參與扶轎，當媒體向柯提問「時代力量洪慈庸退黨看法」、「時力泡沫化」、「辣台派飲鴆止渴」、「台灣民眾黨新竹是否會推出人選」等問題，柯P均不發一語；反倒柯媽對柯文哲、郭台銘、王金平3人若一起會面表示，「都是為了台灣打拼，是好事」。

每年農曆7月中元節前的「查夜暗訪」是新竹都城隍的重要祭典，今年由二公子帶領眾信徒出門巡視，台北市長柯文哲也與柯爸、柯媽回到故鄉參與扶轎。多家媒體不斷向柯文哲提問，包含「第幾次參與扶轎」、「對於柯、郭、王會面一事有何看法」、「時代力量洪慈庸退黨看法」、「時力泡沫化」、「辣台派飲鴆止渴」、「台灣民眾黨是否會在新竹推出人選」等，柯都沈默不回答。

相較於柯P保惜字如金，柯媽「有問必答」表示，「柯、郭、王會面一事是好事，是為了台灣打拼」；另外，對於李婉鈺說沒有加入台灣民眾黨，是因為只有柯文哲一個人，圈圈太小，如果郭台銘、王金平等人也加入，她可以考慮，柯媽表示，「這是李的選擇，我沒有意見」，柯文哲則沒有回應。