4年投入50億元 蘇貞昌：要讓清潔隊同仁香香地回家

2019-08-13 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天出席「向全國清潔人員致敬 因為有您環境更美麗」感恩餐會，感謝全國3萬3千名清潔隊員站在第一線，同心為台灣各地的美麗與乾淨努力。他說政府將持續從「好穿、好洗、好行、好住」等4面向，全力改善及提升清潔人員的工作服、設備、機具、環境，要讓清潔隊同仁「帥帥地上班、順順地工作、香香地回家」。

蘇貞昌表示，2018年台灣垃圾妥善處理率已達98%，名列世界前茅，是資源回收的國際典範。他除逐桌致意，也在台上多次鞠躬，感謝所有清潔隊員的辛勞。

蘇貞昌今天就任行政院長滿7個月，他說這210天來始終惦記著在第一線工作的所有清潔隊員，責成環保署3個月內務必完成「好穿、好洗、好行、好住」等工作。

在「好穿」方面，讓清潔隊員穿著制服，應透氣、排汗、漂亮，穿了舒爽，冬、夏皆製作兩套，且可公開徵求大學設計系設計，請大家評審、試穿；「好洗」與「好住」方面，應依一定人數比例，提供下班清潔盥洗、洗烘衣物的設備及場所；「好行」部分，應汰換老舊垃圾車輛並改善人員應勤裝備，保護同仁不受傷害，讓工作更為安全、方便、有效率。

蘇貞昌強調，政府將全力支持此次採購多功能輕便工作服3億元、地方購置沐浴設施及洗衣機1.3億元，以及持續汰換老舊車輛及機具5.7億元等經費，另將從明年起4年（民國109年至112年）投入50億元，改善隊部工作環境，逹成「全民心感配、升級新裝備」的目標。