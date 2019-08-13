重話批韓國瑜將被開除黨籍 陳宏昌沈寂1天傳訊反嗆

2019-08-13 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌前天重話批韓國瑜、更呼籲力挺蔡英文，昨國民黨新北市黨部火速召開考紀委員會，建請黨中央開除陳的黨籍。陳宏昌沈寂1天後傳訊給媒體表示「韓市長荒唐史，就交由法院認證」。

陳宏昌今傳訊給媒體說，今天已經收到高雄市長韓國瑜方面寄出的存證信函，但韓在立委任內內花天酒地是事實，在立法院幾乎是人盡皆知，包括媒體人也曾公開披露，韓國瑜本人也坦承不諱。如果韓市長希望這段過往得到法院認證，他願意奉陪。

陳宏昌指出，面對他質疑「整天打麻將，整天吃喝玩樂，可以抱女人的，可以當總統？」，韓第一時間是承認，但澄清是20年前，如今因為擔心影響選情，才想製造寒蟬效應。

陳宏昌提到，韓國瑜在大學演講也以此勵志故事與學子互勉，難道是韓市長酒喝多了，講過的話都忘了？還是韓市長「花天酒地」的定義和普大眾的認知不同？抑或韓市長沒有抱女人，一切都是被動？

陳還說，韓市長市政、選舉兩頭忙，無暇回憶過去的自己，很多過去在立法院的好朋友應該都還記得，至於國民黨明將火速開除他黨籍「有這麼急嗎」，黨中央不聽實話嗎？

陳說，一個超過40年黨齡的同志，表達地方基層深切的憂慮，何錯之有？難道他閉嘴媒體不會講？民進黨不會講？掩耳盜鈴的作法，對國民黨是加分還是減分？如果得到法院認證，韓國瑜選情不會如雪崩式下跌？

「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」陳說，國民黨是百年老店，應該負責任地推出品格、能力符合人民期待的候選人，尤其國家元首勢必面對最嚴格的檢驗。