親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
暴雨肆虐中南部
國民黨整合困局
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

反送中示威者擠爆！香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

【重磅快評】洪慈庸拔塞子 柯文哲和民進黨聯手滅時力　

2019-08-13 17:47聯合報 主筆室

台北市長柯文哲八月一日釋出籌組台灣民眾黨的訊息，時代力量首當其衝，只是沒想到，堂堂第三大黨的崩解如此快速，不到半月，先後折損三名立委，黨主席也鞠躬下台，若說柯文哲是消滅時代力量的元凶，民進黨則是共犯。 

邱顯智昨天宣布辭布去時力黨主席，時力立委洪慈庸、徐永明上午才表示希望慰留邱顯智，帶領黨繼續往前走，下午決策委員會花了兩個小時討論，決議也是要慰留邱顯智；諷刺的是，邱顯智並無回頭之意，而洪慈庸竟轉身舉行記者會，以自己可能是時力路線的羈絆為由，宣布退出時代力量，使得時力僅剩黃國昌、徐永明及即將上任的不分區立委鄭秀玲。

僅管，時代力量還有三名立委，但原來的時代力量實已無存；大家記憶猶深，林昶佐出走之際，當時的黨主席邱顯智感謝洪慈庸還願意留在時力，他感性地說「未來請慈庸相信我」，他會以最大努力跟相近友黨溝通、協商及合作。結果感性對話猶在，但兩位主角已雙雙離開時力。

高雄市長韓國瑜曾以「塞子」形容台灣的角色而引發討論，洪慈庸在林昶佐退黨之後，其實正是扮演時力「塞子」的角色，她留在時力正好牽制了黃國昌及徐永明，讓時力仍保有一定水位，如今塞子已除，黃國昌眼看保不住汐止選區的立委，徐永明是不分區立委，時力池塘的水迅速洩流，池子乾涸是遲早的事。          

巧的是，時力這幾件大事都發生在柯文哲宣布籌組民眾黨之後，時力崩解當然和柯文哲組黨有極大相關，兩個政黨的替代性高，粉絲多所重疊，政黨的競爭本屬常態，沒什麼奇怪，只是時力如此短命，並非民眾黨有多強大，而是黃國昌和柯文哲眉來眼去已久，民進黨又對時力上下其手，兩手策略既施恩又威逼，時力已忘記要扮演關鍵改革角色，一心垂涎民進黨施予的肉屑，柯文哲組黨何嘗又不是看準時力的虛矯？

正如洪慈庸今天所言，時力路線再確認是時力目前的重中之重，時力成員若無法體認並找回組黨初衷，中樞形同掏空，地方議員也只能自生自滅，後續和民進黨的合作會談已無必要，只能等著被民進黨或民眾黨一一收編了。

時代力量立委洪慈庸下午宣布退黨，她表示沒有感受到黨內要處理路線分歧的問題，她退黨...
時代力量立委洪慈庸下午宣布退黨，她表示沒有感受到黨內要處理路線分歧的問題，她退黨後將以無黨籍的身分參選立委。記者曾吉松／攝影
分享

時代力量柯文哲洪慈庸

相關新聞

陳宏昌：韓國瑜立委任內花天酒地 交由法院認證

2019-08-13 18:36

洪慈庸再拋震撼彈 宣布退出時代力量以無黨籍選立委

2019-08-13 17:27

家裡沒大人 時代力量黨中央對洪慈庸退黨「無回應」

2019-08-13 17:59

影／批韓國瑜品德差？柯文哲：請不要對號入座

2019-08-13 17:26

黃國昌逼走洪慈庸、林昶佐？王浩宇：因為他狂打民進黨

2019-08-13 17:59

洪慈庸退黨下一步 地方綠營：應加入民進黨

2019-08-13 18:01

楊秋興臉書批韓國瑜 高市黨部蒐集資料呈報中央調查

2019-08-13 16:55

路線爭議難解 洪慈庸宣布退出時代力量

2019-08-13 16:46

時代力量分崩離析？傳洪慈庸跟進林昶佐宣布退黨

2019-08-13 16:25

陳宏昌批韓遭黨開鍘 侯友宜：大家可能有不一樣的認知

2019-08-13 16:23

直播／才剛慰留邱顯智 洪慈庸傳將開記者會宣布退出時代力量

2019-08-13 16:21

時代力量全力慰留邱顯智 與民進黨合作暫緩

2019-08-13 16:17

博恩、呱吉、視網膜接連被黑 人渣文本爆很不單純

2019-08-13 15:43

誰當老大？胡幼偉：論財力是郭台銘、論智商是柯文哲

2019-08-13 15:39

退燒！柯文哲臉書10天退4萬讚 網友估本周爆「大退粉潮」

2019-08-13 15:22

邱顯智請辭 時力決策會議全力慰留

2019-08-13 15:17

韓上班日中午才出門 鄭文燦：我是7-11

2019-08-13 14:59

立委爆開九合一「敗選檢討會議」 經濟部回應了

2019-08-13 14:21

正名制憲轉彎？獨派接力開砲 羅文嘉：目標相同、節奏不同

2019-08-13 14:19

淪輔選機關？藍委爆：經濟部上班時間搶開「敗選檢討會議」

2019-08-13 14:17

經濟部辦敗選檢討 龔明鑫：是施政檢討會議

2019-08-13 14:13

直播／時力路線若無解 洪慈庸：我會好好思考未來

2019-08-13 14:02

影／時力盼慰留邱顯智 徐永明：願共同承擔

2019-08-13 13:20

藍委爆：去年九合一選後 經濟部搶開「敗選檢討會議」

2019-08-13 12:40

反對正名制憲 扁點名羅文嘉道歉 獨派接力批

2019-08-13 12:38

蘇貞昌：我對院轄市長只有一點期待 拜託把市政做好

2019-08-13 12:28

南部豪大雨 蔡英文參加靈鷲山法會祈願無災無難

2019-08-13 12:28

邱顯智請辭 時力立委：決策會議全力慰留

2019-08-13 12:14

選台南不怕抹紅！洪秀柱：我用台語論述讓大家聽得懂

2019-08-13 12:13

傳韓國瑜抽菸打牌抱女人 孫大千：不入流黑韓手段

2019-08-13 12:01

蔡英文：一國兩制台灣方案無法接受

2019-08-13 11:44

潑漆警署吳濬彥出任民進黨發言人 葉毓蘭：演哪一齣？

2019-08-13 11:33

【重磅快評】黃捷被告 凸顯國安法修法荒謬

2019-08-13 10:33

最高院是爽缺？ 卷證多到「開房間」 論生斷死多沉重…

2019-08-13 10:00

扶輪社世界年會在台灣 蔡英文：政府盡可能提供協助

2019-08-13 09:43

昔演「換柱」布袋戲諷藍 王定宇如今卻要PK洪秀柱…

2019-08-13 08:00

冷眼集╱「桶箍」沒了 時力骨牌繼續崩？

2019-08-13 00:37

府譴責 藍憂心…蔡總統：台灣不會變第二個香港

2019-08-13 00:37

洪慈庸：時力路線尚未釐清 邱顯智怎能離開

2019-08-13 00:34
看更多

熱門文章

開砲韓國瑜 楊秋興揭：還有更大的未爆彈

2019-08-13 02:27

豪雨來襲 台南市今天停班停課

2019-08-13 06:34

南部豪雨／黃偉哲宣布停班停課 網友「急尋韓國瑜」

2019-08-13 07:22

韓國瑜被爆今上午足不出戶 王淺秋：首長工作是責任制

2019-08-12 21:00

「讓你、以為我怕你」 韓國瑜臉書宣告再也不讓

2019-08-12 23:02

酸韓國瑜把國民黨整到毀了 柯文哲：能力可訓練，品德很難

2019-08-12 21:29

雷神雨神猛轟台南 市民一夜無眠 驚：門前馬路成小河

2019-08-13 06:11

直播／才剛慰留邱顯智 洪慈庸傳將開記者會宣布退出時代力量

2019-08-13 16:21

岡山大雨釀死 女騎士上班途中疑落水斷魂

2019-08-13 13:18

批韓國瑜還有更大未爆彈？國民黨中常委要求開除楊秋興

2019-08-13 11:57

南部豪雨／台南市長未達標準即宣布停班停課 韓：高市未達標準

2019-08-13 11:10

未達24小時350毫米停班課 黃偉哲：不能最後一刻才宣布

2019-08-13 09:39

柯文哲：心中首選總統是郭台銘 但我勝率最高

2019-08-13 00:19

警訊或唱衰？杜紫宸：國民黨總統大選必敗無疑

2019-08-13 12:38

高雄岡山工程積水坑洞驚見機車 騎士下落不明

2019-08-13 11:29

影／雪隧高溫成老車殺手 他曾提水霧降溫法但喊停了

2019-08-12 20:31

退燒！柯文哲臉書10天退4萬讚 網友估本周爆「大退粉潮」

2019-08-13 15:22

全台7縣市豪雨特報！ 4縣市大雨

2019-08-13 08:13

郭若參選 柯：民進黨會貼標籤 把郭打成「董建華2.0」

2019-08-13 10:44

柯文哲跟郭台銘喊話：你要選得贏 不然大家幫忙會被害到

2019-08-12 21:58

楊秋興越洋發臉書 批韓國瑜不賢又不信不睦

2019-08-13 01:39

台南凌晨雷雨交加 轎車地下道滅頂2人脫困

2019-08-13 05:55

傳韓國瑜抽菸打牌抱女人 孫大千：不入流黑韓手段

2019-08-13 12:01

陳宏昌擁地方實力卻與藍漸行漸遠 終因批韓被鍘

2019-08-12 21:02

羅文嘉批正名運動 陳水扁臉書開砲要羅「公開道歉」

2019-08-12 21:13

回嗆陳宏昌 韓國瑜：溫良恭儉、再也不讓

2019-08-13 00:13

台南放假、高雄放不放？學者：市府民間應具彈性思考

2019-08-13 10:23

藍委爆：去年九合一選後 經濟部搶開「敗選檢討會議」

2019-08-13 12:40

因受豪大雨影響 台南停班停課一天

2019-08-13 06:34

拚命往死裡打 胡幼偉：史上最慘烈的總統大選

2019-08-13 08:04

新聞眼／寄望吳敦義 韓國瑜不如自己解鈴

2019-08-13 00:01

楊秋興批小三夜店現在進行式 韓：不知高雄夜店長怎樣

2019-08-13 12:51

影／台南市凌晨閃電豪雨不停 3點半開始市區多處積水

2019-08-13 04:19

路線爭議難解 洪慈庸宣布退出時代力量

2019-08-13 16:46

影／台南地下室連淹3年 泡水車主「希望是最後一輛」

2019-08-13 15:13

暗夜雨彈狂炸驚醒民眾 嘉義縣市正常上班上課

2019-08-13 07:44

雨超大！時雨量最高前10名台南5處、嘉義4處

2019-08-13 10:55

潑漆警署吳濬彥出任民進黨發言人 葉毓蘭：演哪一齣？

2019-08-13 11:33

暗諷韓國瑜 柯文哲：你看落跑的沒一個好下場

2019-08-12 22:06

台南凌晨豪雨中山高交流道都淹水 台南停班停課1天

2019-08-13 08:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top