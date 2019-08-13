【重磅快評】洪慈庸拔塞子 柯文哲和民進黨聯手滅時力

2019-08-13 17:47 聯合報 主筆室



台北市長柯文哲八月一日釋出籌組台灣民眾黨的訊息，時代力量首當其衝，只是沒想到，堂堂第三大黨的崩解如此快速，不到半月，先後折損三名立委，黨主席也鞠躬下台，若說柯文哲是消滅時代力量的元凶，民進黨則是共犯。

邱顯智昨天宣布辭布去時力黨主席，時力立委洪慈庸、徐永明上午才表示希望慰留邱顯智，帶領黨繼續往前走，下午決策委員會花了兩個小時討論，決議也是要慰留邱顯智；諷刺的是，邱顯智並無回頭之意，而洪慈庸竟轉身舉行記者會，以自己可能是時力路線的羈絆為由，宣布退出時代力量，使得時力僅剩黃國昌、徐永明及即將上任的不分區立委鄭秀玲。

僅管，時代力量還有三名立委，但原來的時代力量實已無存；大家記憶猶深，林昶佐出走之際，當時的黨主席邱顯智感謝洪慈庸還願意留在時力，他感性地說「未來請慈庸相信我」，他會以最大努力跟相近友黨溝通、協商及合作。結果感性對話猶在，但兩位主角已雙雙離開時力。

高雄市長韓國瑜曾以「塞子」形容台灣的角色而引發討論，洪慈庸在林昶佐退黨之後，其實正是扮演時力「塞子」的角色，她留在時力正好牽制了黃國昌及徐永明，讓時力仍保有一定水位，如今塞子已除，黃國昌眼看保不住汐止選區的立委，徐永明是不分區立委，時力池塘的水迅速洩流，池子乾涸是遲早的事。

巧的是，時力這幾件大事都發生在柯文哲宣布籌組民眾黨之後，時力崩解當然和柯文哲組黨有極大相關，兩個政黨的替代性高，粉絲多所重疊，政黨的競爭本屬常態，沒什麼奇怪，只是時力如此短命，並非民眾黨有多強大，而是黃國昌和柯文哲眉來眼去已久，民進黨又對時力上下其手，兩手策略既施恩又威逼，時力已忘記要扮演關鍵改革角色，一心垂涎民進黨施予的肉屑，柯文哲組黨何嘗又不是看準時力的虛矯？