洪慈庸再拋震撼彈 宣布退出時代力量以無黨籍選立委

2019-08-13 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



繼昨日邱顯智宣布辭去黨主席後，今日黨內立委洪慈庸再拋震撼彈宣布退黨，將以無黨籍身份投入明年台中立委選戰。記者林伯東／攝影 分享 facebook

時代力量近來紛擾不斷，繼昨日邱顯智宣布辭去黨主席後，今日黨內立委洪慈庸再拋震撼彈宣布退黨，將以無黨籍身份投入明年台中立委選戰。

洪慈庸將今日中午參與時力決策委員會議，會後不發一語快閃離開，隨後舉行記者會宣布退黨決定。她表示，今天在決策會議中與決策委員討論後，仍無法感受到黨內要正視路線分歧的問題，因此決定退黨。洪慈庸說，這是一個困難的決定，但黨內一直陷入僵持，是無法繼續往前走的。她表示，在區域立委選戰中，時力應該要跟友黨來協調，這樣才有勝算，但這段時間裡，黨內並沒有這樣的意識。

洪慈庸說，她將以無黨籍身份，繼續投入明年台中立委選戰。洪也提到，邱顯智選擇要辭去黨主席，擺不平黨內路線問題是關鍵主因，「我也不曉得黨內到底要花多少時間在內耗？事到如今，如果我留下來是羈絆，那我願意成全，離開對這個黨」。

媒體詢問是否對此決定感到難過，洪慈庸哽咽地說，做出這決定當然很難過，4年多的時間，從街頭到現在，在立法院努力這麼多年，卻在這個時間要放下這個黨。「希望留在時代力量的朋友繼續努力，不要放棄，大家應該彼此共同努力、互相鼓勵，或許之後後會有期」。

媒體詢問是否會加入民進黨，洪慈庸表示，當初就是因為有自己的理想在，才選擇了時代力量而沒加入民進黨，如今自己的理想依然存在，所以沒有加入民進黨的打算。