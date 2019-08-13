楊秋興臉書批韓國瑜 高市黨部蒐集資料呈報中央調查

2019-08-13 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



針對前高雄縣長楊秋興昨深夜在臉書發表批評韓國瑜的言論，國民黨高市黨部主委莊啟旺表示，今天黨部不論是電話或網路，皆湧入許多抗議聲浪，黨部正在蒐集相關資料，並反應給中央。

莊啟旺認為，陳宏昌與楊秋興兩人的情況有差異，陳宏昌透過麥克風，說詞都非常肯定，並且站在總統蔡英文旁助選；楊秋興在臉書發表文章，內容有許多不確定的語氣及問號，對於這些疑問句，所要表達的真正意義為何？市黨部正進行相關調查，並與律師討論文章爭議點。

莊啟旺說，楊秋興在國民黨執政時，曾任行政院政務委員兼南服中心主任、黨政平台召集人、代表國民黨競選高雄市長、選後轉任台鹽董事長。國民黨長期對楊秋興同志有諸多愛護及栽培，關於楊秋興此次言論引發諸多爭議，市黨部正持續蒐集資料外，並將民眾提供的輿情，反應給中央黨部，由中央做最終決定。