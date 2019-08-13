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史上最大經濟泡沫？上半年中國逾270家房企破產

才剛慰留邱顯智 洪慈庸開記者會宣布退出時代力量

時代力量分崩離析？傳洪慈庸跟進林昶佐宣布退黨

2019-08-13 16:25聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量立委洪慈庸可能將要宣布退出時代力量，再拋震撼彈。記者林伯東／攝影
時代力量立委洪慈庸可能將要宣布退出時代力量，再拋震撼彈。記者林伯東／攝影
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時代力量近來紛擾不斷，繼昨日邱顯智宣布辭去黨主席後，今日黨內立委洪慈庸傳再拋震撼彈宣布退黨。

洪慈庸將今日中午時力決策委員會議，會後不發一語快閃離開，隨即發出採訪通知表示，將在16:20於立法院中興大樓1樓大廳發表聲明，敬邀各位媒體朋友採訪。

洪慈庸在採訪通知中表示，盼走出困局，會向大家報告下一步。據了解，洪慈庸將會跟進林昶佐宣布退黨。

洪慈庸時代力量邱顯智林昶佐

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