時代力量分崩離析？傳洪慈庸跟進林昶佐宣布退黨

2019-08-13 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量立委洪慈庸可能將要宣布退出時代力量，再拋震撼彈。記者林伯東／攝影 分享 facebook

時代力量近來紛擾不斷，繼昨日邱顯智宣布辭去黨主席後，今日黨內立委洪慈庸傳再拋震撼彈宣布退黨。

洪慈庸將今日中午時力決策委員會議，會後不發一語快閃離開，隨即發出採訪通知表示，將在16:20於立法院中興大樓1樓大廳發表聲明，敬邀各位媒體朋友採訪。

洪慈庸在採訪通知中表示，盼走出困局，會向大家報告下一步。據了解，洪慈庸將會跟進林昶佐宣布退黨。