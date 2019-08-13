時力全力慰留邱顯智 與民進黨合作暫緩

2019-08-13 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



邱顯智昨天無預警宣布辭去時代力量黨主席，時力今日在決策委員會議中討論此事，時力發言人陳志明會後表示，雖然目前沒連絡上邱顯智，但決策委員會議一致作出要全力慰留之決議，將會繼續與邱顯智溝通，希望能儘快回任黨主席一職，至於與民進黨的後續合作會談則將暫緩。

今日共10位決策委員出席決策委員會議，但邱顯智本人並未現身。陳志明表示，邱顯智於今年三月上任，肩負起堅守「守護台灣主權、堅持公平正義」兩大時代力量價值的使命，同時接下2020大選帶領黨內夥伴壯大時代力量的重大責任。因此，決策委員會一致認同，本黨全力慰留邱顯智繼續擔任主席。

媒體詢問，日前邱顯智和民進黨主席卓榮泰對談內容是否還算數。陳志明回應，時代力量認同邱顯智與民進黨就法案議題與是否進行後續合作所展開之對談，也認為應延續此路線，因此目前並無否定先前會談內容的決議。但陳志明也表示，由於目前聯絡不上邱顯智，尚無法確認回任主席一事，因此與民進黨後續對談也將暫停。

邱顯智昨日下午臨時舉行記者會宣布辭去黨魁。他指出，辭職原因是為了立委林昶佐退黨，及黨內不分區立委高潞・以用爆發辦公室助理違反利益迴避案，負起政治責任，未來除了協助輔選，也願意到艱困選區奮戰。