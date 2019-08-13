三角結盟要成局必有一人要妥協 上報：郭柯有B計畫

2019-08-13 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



郭柯王三方會面備受矚目，台北市長柯文哲表示，會面規劃由三方幕僚安排，據上報報導，三人已次兩兩會面，郭柯對於「郭選總統、柯拚立委席次」有高度共識，癥結點在於王金平堅持選總統，但從民調趨勢、社會氛圍來看，郭柯皆認為王擔任正副手空間不大，角色定位還要再細談。

上報訪問知情人士，透露郭柯王對於合作均有高度意願，連日雙邊會談，大方向已談得差不多，最快本周在公開行程合體，再啟動後續三方會談確認合作細節；屆時王的定位會相對明朗，可以確定的是，即使王最後選擇不加入，郭柯仍會照原有合作計畫續走。

目前三角結盟關係中，郭柯對合作形式共識較高，郭台銘原傾向與柯文哲搭檔競選，否則支持者選票難轉移，然而柯在雙方會談時，明確表達台北市長能做的事比副手多，他會以民眾黨黨主席身分挺郭，這任期要做好做滿，以對比韓國瑜「落跑」，最後郭也未堅持一定要配。

另一關鍵在於近期各家民調都顯示郭柯結盟支持度已位居第一，且交叉對比選民結構，可看出郭柯支持者合流比例高，對於郭柯「總統＋黨主席」的合作形式高度認同，若柯擔任副手反倒會引起部分柯粉質疑。

至於郭王日前會面，主要是討論郭有資源，王有組織通路，要相互配合整合出最大戰力，郭盼王不要挺韓，盡可能把派系組織帶出來；不過，目前最大癥結點是王金平，他雖表達高度合作意願，但仍積極爭取代表聯盟角逐總統，在郭、王都堅持參選正總統的情況下，三角結盟要成局，勢必有一人要妥協。