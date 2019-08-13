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退燒！柯文哲臉書10天退4萬讚 網友估本周爆「大退粉潮」

2019-08-13 15:22聯合報 記者林政忠╱即時報導

北市柯文哲8月6日宣布成立「台灣民眾黨」後，網路的負面聲量持續增加，有網友在臉書發起柯文哲粉絲專頁退讚活動。「聲量看政治」粉專指出，一句1450，柯文哲1天掉粉1萬人，7天共罵走2萬人。

財經專家胡采蘋今天在臉書貼文，一堆人前來通報退讚累積4萬，這周會看到207萬。她鼓勵大家去退讚，看讚數下滑據說很療癒很有感，「其實他們也有偷偷補讚啦，多位美加人士回報台灣睡覺時讚數會上漲」。

「前柯粉退讚活動_改變柯文哲_從退讚開始」粉專統計，8月3日柯文哲臉書按讚數仍有超過212萬高點，8月6日民眾黨成立後掉了約6800個讚；之後每日下滑，截至今天中午約剩208多萬個讚，10天退掉了4萬多個讚。

「前柯粉退讚活動_改變柯文哲_從退讚開始」粉專統計如下：

8/03 高點 2,127,800

8/05 22:30 2,125,000

8/06 22:30 2,121,000

8/07 11:30 2,119,800

8/08 18:50 2,117,426

8/09 22:50 2,112,759

8/10 09:50 2,107,739

8/11 15:20 2,096,321

8/12 19:10 2,089,649

8/13 08:00 2,086,396

網友Cj Yeh推估，若本周柯陣營無法滅火，本周六日17日及18日將出現大波退粉潮：

1. 周間日期可能因工作因素，上網頻度低，上周一有一千多退粉，本周一有五千多退粉，本周更火熱。

2. 因此若本週維持火熱，而周六及周日之例假日，上網頻度高，因此推估有一波退粉潮，可能周六或周日破萬。今天柯陣營所謂的旺中蔡衍明支持韓，而與柯陣營不熟，除騙票外，也在嘗試和緩退粉潮。

對於近日退粉潮，柯文哲日前表示，組黨還是有影響，只能在現實基礎上去堅持最大理想，「有時候會損失一些，那也沒辦法」。

身兼柯文哲臉書小編的台北市政府副發言人柯昱安表示，粉絲數因為議題波動本來就是正常現象，不需要刻意做文章。

台北市長柯文哲的臉書退讚數與日俱增，近10天已累積破4萬讚，網友預估本周末會出現...
台北市長柯文哲的臉書退讚數與日俱增，近10天已累積破4萬讚，網友預估本周末會出現「大退粉潮」。記者林俊良／攝影
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一張「斷崖圖」看清楚退讚潮，台北市長柯文哲的臉書近10天已累積退4萬讚。圖/取自...
一張「斷崖圖」看清楚退讚潮，台北市長柯文哲的臉書近10天已累積退4萬讚。圖/取自「前柯粉退讚活動_改變柯文哲_從退讚開始」粉專
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