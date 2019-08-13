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邱顯智請辭 時力決策會議全力慰留

2019-08-13 15:17聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

邱顯智昨（12）天無預警宣布辭去時代力量黨主席。 圖／記者林伯東攝影
邱顯智昨（12）天無預警宣布辭去時代力量黨主席。 圖／記者林伯東攝影
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邱顯智昨天無預警宣布辭去時代力量黨主席。時力立委徐永明與洪慈庸，兩人今日上午受訪時皆表達希望邱顯智慰留，徐永明更表示，今天中午黨內決策會議，重點將是慰留邱顯智，盼別進入討論新人選的階段。

時代力量今日中午舉行例行決策委員會議，會中將就邱顯智辭職主席一事討論。徐永明今天上午受訪時表示，黨內都很驚訝邱突然辭職的舉動，自己跟其他幾位決策委員昨日也聯名發出聲明慰留，希望邱能繼續領導黨。徐永明說，今天中午決策委員會議，慰留邱顯智將會是會議主軸，希望不會進入討論新主席人選的議程，「也希望黨內可以有一個共同態度，就是這些壓力要由大家一起承擔，而非黨主席一人面對」。

媒體詢問，若邱顯智堅決辭去黨魁，是否有意接任黨主席？徐永明說，黨有一定分工，自己還是會扮演好時力立法院黨團總召角色，如果真的非得走到這一步，「決策委員會人才濟濟，選項是相當多的」。

洪慈庸上午也受訪也說，將在今天決策委員會中慰留邱顯智，勸他至少完成2020選戰。洪慈庸表示，昨日致電邱顯智時，他透露自己承受壓力非常大，因為短時間內找不出黨內路線之爭分歧的好解方，因此才會做出辭職決定。不過，洪認為，邱與友黨之間的對話仍在進行，不要在此時間點放棄，盼邱能再考慮，不要在短時間內就做出如此決定。

媒體詢問，若邱顯智辭意甚堅該怎麼辦，洪慈庸說，黨內對此也有討論，不過現在的方向是希望慰留邱顯智，至少完成今年的選戰，因為這是一個階段性的目標，期待邱顯智能夠留任。

洪慈庸也認為，要確認整個時代力量的路線，到底2020選舉追求的最終目標是什麼。她說，若路線之爭沒有進一步的討論，或無法在決策委員會做出決斷，可能大家都會比較難做事。

時代力量5位決策委員昨晚也聯名發出聲明，表態「戰隊都在，船長不能現在拋下夥伴」希望邱顯智慰留，包括徐永明、李柏毅、林于凱、陳薇仲、陳惠敏等人。

邱顯智時代力量徐永明

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