韓上班日中午才出門 鄭文燦：我是7-11

2019-08-13 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜被爆料，周日到南投拚選舉，隔天周一上班日直到近中午才出門；民進黨籍桃園市長鄭文燦下午受訪說，自己當市長的工作模式是「7-11」，不少首長一早7點多就會接到他的電話，並強調首長要有職人精神，「專注、認真才會做得好」，分配時間要更有智慧、更有效率，表示「勤能補拙，早上早一點起床是對的」。

鄭文燦說，他工作從早上7點到晚上11點，早上7點到8點會看輿論的報導，並把前一天晚上要打的電話在早上先打完，所以很多首長大概7點多就接到他電話，至於一般外出行程或到府內開會是從8點開始，「擔任市長4年半來大概很少脫離這個模式，都是7-11」。

鄭進一步表示，有時候假日有早一點的活動像健走、馬拉松，要凌晨5點起床，有時候行程地點較遠，沒辦法場場必到，不過假日大概都還要早上6點起來，因假日早上活動特別多，盡量只要有空就是盡量早一點，有時候不得已，有些拜會要安排到早上7點半，有時候白天排滿了，那事情又有急迫性，所以有時候會安排大概7點半時候的拜會行程。

媒體追問鄭文燦，首長周一早上10點還在家，會不會覺得驚訝？鄭沒正面應答，但表示當首長要具備職人精神，「所謂職人精神就是要專注、認真才會做得好」，任何首長對選民賦予的任務，就是要把選民的期待完成，一天當作三天用是很正常的。