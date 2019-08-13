博恩、呱吉、視網膜接連被黑 人渣文本爆很不單純

2019-08-13 15:43 聯合新聞網 綜合報導



左起分別為視網膜、曾博恩、呱吉。聯合報系資料照 分享 facebook

前《博恩夜夜秀》主持人曾博恩日前因為調侃鄭南榕一事遭製作單位停止合作，無獨有偶，近來台北市議員呱吉（邱威傑）及「視網膜」陳子見也在短時間內忽然被許多網路聲浪質疑「立場有問題」，不夠挺台灣，甚至假裝自己是「獨派」，還有網友po出圖文表示視網膜是參加統戰團後反反串，藉由反串的言語假裝成獨派，但其實是中共同路人。

呱吉後來則在自己臉書po文寫說，自稱台派就是一種粉的開始，誤以為這個標籤證明了自己什麼價值，事實上連做個獨立的人都做不到，談什麼台、獨什麼立，呱吉並表示他不是台派，而且他對於某些自稱台派者的評價，並不後悔，也不會改變。

對於曾博恩、呱吉和視網膜連續遭網友質疑，輔大教授周偉航在其臉書粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」發文表示，很多人在討論背後有什麼陰謀，例如老共要撕裂台派等等。

不過他提出一個觀察，「不知道各位有沒有發現，這幾位都是可能被邀請列入不分區的人選。雖然他們或許根本就沒意識到這件事，但說不定有人會很不開心咧！」

有網友看完了周偉航的分析，在貼文底下留言「經過老師指點，豁然開朗」、「果然傷自己最深的，往往都是自己人」，但也有人表明，「這三位我都很欣賞，思緒清晰的新一代，應該支持而不是打壓啊！」