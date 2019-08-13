影／時力盼慰留邱顯智 徐永明：願共同承擔

2019-08-13 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭宜君 ╱即時報導



時代力量黨主席邱顯智昨天宣布辭去黨主席；時代力量立委徐永明今天表示，邱顯智昨天的辭職，黨內都很驚訝，他與其他5名決策委員也希望邱顯智能繼續領導時力，這也是黨內大家共同的想法。

徐永明認為，邱顯智對自己的期待很高，但黨內認為，林昶佐的退黨、不分區立委高潞．以用事件這兩件事情的發生，「我們不覺得他應該負起這樣的責任」。