藍委爆：去年九合一選後 經濟部搶開「敗選檢討會議」

經濟部日前發函所屬單位，要求清查時力五位立委申請政府補助的情況，引發質疑。國民黨立法院黨團總召曾銘宗又接獲爆料，指經濟部在去年民進黨敗選後，發函召集所屬相關單位，在11月30日，利用上班時間舉行「敗選檢討會議」。曾銘宗諷刺，這場敗選檢討會議以特急件發出，在九合一選舉後不到一周就召開，沒注意還以為是民進黨中央黨部的會議。

對此爆料，龔明鑫政委辦公室指出，這場會議就是施政檢討會議，其餘部分請經濟部統一說明。

曾銘宗說，這場敗選檢討會不僅經濟部長沈榮津親自主持，時任次長、現任政務委員龔明鑫還指示部內同仁可從政策制定、執行與社會溝通（含廣宣）等面向進行檢討，經濟部甚至列出「檢討大綱」，還自承「新南向政策亮點不夠，沒有實質產業合作」。

曾銘宗指出，經濟部求表現，在選後不到一周內火速召開會議檢討敗選原因，是上層官員要向黨政高層邀功的依據，基層公務員看不下去，憤而爆料。根據爆料者的說法，經濟部員工是領國家薪水的公務員，為何要對民進黨的敗選負責，請問沈榮津有遵守行政中立原則？

曾銘宗說，經濟部大剌剌發出開會通知，白紙黑字載明，要求各單位提供部長版one page模式，條列式說明敗選原因，還要附上回應基調，敗選項目也事先做好分工，能源局要說明能源政策，工業局、綠推中心、技術處和中企處則要分別就各自負責的項目，說明產業政策的進度、效果與分配面來檢討。另外，投資環境部分，工業局和投資處被點名提高行政效能，經濟部還指出，新南向政策亮點不夠，沒有實質產業合作。

另外，前瞻基礎建設部分，經濟部要求水利署針對水環境建設的執行效果和執行率進行檢討。服務業薪資低的情形，中企處也被要求檢討。至於國營事業，國營會要負責水電油氣價格調控與工安問題的說明。