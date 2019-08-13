反對正名制憲 扁點名羅文嘉道歉 獨派接力批

前總統陳水扁不滿民進黨秘書長羅文嘉指出「現階段台灣推動正名制憲恐會加劇社會分裂」，在臉書要求羅文嘉道歉，獨派喜樂島聯盟與即將成立的一邊一國行動黨也都力挺阿扁立場，要求羅文嘉解釋這樣說的理由為何，與國民黨有何差異？羅文嘉則回應，「大家目標相同，只是節奏掌握不同而已。」

陳水扁從政路上自立委到總統，身邊都帶著羅文嘉，無異是其政治師傅，卻跳出來質疑羅的說法，對於表態支持蔡總統連任的總統府資政辜寬敏、正在推動的台灣正名制憲運動，都是打了大大的一個耳光，要求羅道歉。羅文嘉則表示，大家目標相同，只是節奏掌握不同而已。

民眾黨中評委賴祥蔚教授以學者身份對此表達看法，賴表示，民進黨與其說是真要推動台獨，不如說是要對選民有交代的動作，因為若要推動台獨建國，其實綠營2016年完全執政就可以做，但現實上有困難，因為台灣多數共識還是維持現狀。

賴也提到，民眾黨對於統獨議題，其實講得很清楚，「實力沒有到哪裡，講統獨都沒有用」，因為統獨都做不到，只會造成內部的撕裂，沒有辦法帶來任何改變，所在統獨就是假議題，怎麼樣將經濟建設好、台灣怎麼更壯大才是真的。

喜樂島聯盟決策委員劉敬文指出，喜樂島成立宗旨就是正名制憲入聯，當然支持陳前總統說法，但正名制憲也是綠營長期的政治主張，因此在蔡英文執政的現在，羅文嘉突然要改變長期的路線，必須解釋這說法的理由是什麼，這樣的民進黨跟國民黨有何差異，這說法絕對要承擔選票流失的政治後果。