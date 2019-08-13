親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南部豪雨停班課
國民黨整合困局
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

國民黨明開考紀會開鍘陳宏昌 楊秋興再等等

2019-08-13 12:28聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨中評委陳宏昌公開暗批國民黨總統提名人韓國瑜「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人」，讓國民黨火速決定周三開考紀會開鍘。但前高雄縣長楊秋興卻跟著補刀，再批韓「不賢、不信、不能、不睦」，再遭中常委點名開除黨籍。

國民黨中央考紀會表示，昨天傍晚已收到新北市黨部考紀會做成的建議開除陳宏昌黨籍處分書，但考量中央考紀會委員散居全台各地，中央考紀會已寄出開會通知書，明天確定來不及開會，但會盡量趕在周三下午中常會前完成考紀懲處決議。

若以開會時間推估，有關陳宏昌開鍘案中央考紀會將於周三上午召開。

至於是否要黨紀處分楊秋興，中央考紀會說，機制上仍要由高雄市黨部發動，先了解楊發言動機與目的，甚至請楊說明後，再經地方考紀會審理評估看是否祭出黨紀。

考紀會指出，陳宏昌相關發言確實離譜，已傷害黨與黨提名總統參選人形象，有必要盡快嚴明處置，展現貫徹黨紀魄力與維護黨紀決心。至於臉書發言，考紀會說，基層黨員多少都有對黨候選人不同心聲，不可能都直接由中央考紀會處理，尊重地方決定。

兼任蘆洲湧蓮寺主委的陳宏昌周日在民進黨籍蔡英文總統到訪時稱，為何國民黨提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」暗酸韓國瑜，遭新北市地方黨部火數開鍘，中央考紀會也將在明天開會議處，要在明天常會立即處分。

但沒想到昨天晚間楊秋興也在臉書發文，批評韓國瑜「不賢、不信、不能、不睦」，還爆料韓曾説不愛錢，但去年底鳳山造勢時曾公開承諾要捐出選舉補助款、結餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢什麼才是愛錢？

考紀會韓國瑜

相關新聞

台南大雨氣象局統計 雨勢幾乎不輸八八風災

2019-08-13 12:30

蘇貞昌：我對院轄市長只有一點期待 拜託把市政做好

2019-08-13 12:28

南部豪大雨 蔡英文參加靈鷲山法會祈願無災無難

2019-08-13 12:28

台中網友昨散布淹水舊照片 台中科偵隊調查是否涉不法

2019-08-13 12:26

高雄深夜強降雨二級開設 韓國瑜坐鎮指示加強戒備

2019-08-13 12:24

邱顯智請辭 時力立委：決策會議全力慰留

2019-08-13 12:14

選台南不怕抹紅！洪秀柱：我用台語論述讓大家聽得懂

2019-08-13 12:13

傳韓國瑜抽菸打牌抱女人 孫大千：不入流黑韓手段

2019-08-13 12:01

批韓國瑜還有更大未爆彈？國民黨中常委要求開除楊秋興

2019-08-13 11:57

蔡英文：一國兩制台灣方案無法接受

2019-08-13 11:44

潑漆警署吳濬彥出任民進黨發言人 葉毓蘭：演哪一齣？

2019-08-13 11:33

影／陳宏昌批韓被鍘 洪秀柱：確實失當

2019-08-13 10:57

【重磅快評】黃捷被告 凸顯國安法修法荒謬

2019-08-13 10:33

最高院是爽缺？ 卷證多到「開房間」 論生斷死多沉重…

2019-08-13 10:00

楊秋興臉書猛批韓國瑜 韓營：會請律師蒐證

2019-08-13 09:49

扶輪社世界年會在台灣 蔡英文：政府盡可能提供協助

2019-08-13 09:43

昔演「換柱」布袋戲諷藍 王定宇如今卻要PK洪秀柱…

2019-08-13 08:00

開砲韓國瑜 楊秋興揭：還有更大的未爆彈

2019-08-13 02:27

楊秋興越洋發臉書 批韓國瑜不賢又不信不睦

2019-08-13 01:39

冷眼集╱「桶箍」沒了 時力骨牌繼續崩？

2019-08-13 00:37

府譴責 藍憂心…蔡總統：台灣不會變第二個香港

2019-08-13 00:37

洪慈庸：時力路線尚未釐清 邱顯智怎能離開

2019-08-13 00:34

時力再爆家變 邱顯智辭黨主席

2019-08-13 00:31

竹縣立委選舉／第三勢力搶攻 恐不只三腳督戰

2019-08-13 00:16

回嗆陳宏昌 韓國瑜：溫良恭儉、再也不讓

2019-08-13 00:13

竹縣立委增1席 藍2將備戰 綠徵召人選

2019-08-13 00:10

侯友宜酸不陪拚選舉 蔡三度喊「向市長報告」

2019-08-13 00:07

台中立委艱困選區／林飛帆、蘇嘉全、林佳龍被點名出戰

2019-08-12 23:42

南市藍議員挺柱選立委 士氣大振

2019-08-12 23:24

雲林海線立委換人？蘇治芬、許忠富：以黨為重

2019-08-12 23:18

辣台妹挨批飲鴆止渴 蔡英文競辦反嗆柯文哲對陸不說話

2019-08-12 23:03

羅文嘉批正名運動 陳水扁臉書開砲要羅「公開道歉」

2019-08-12 21:13

韓國瑜被爆今上午足不出戶 王淺秋：首長工作是責任制

2019-08-12 21:00

金馬澎3縣長到北京爭取自由行 蔡英文：請陸委會了解

2019-08-12 17:23

【重磅快評】既已表態輸誠 邱顯智為何得辭黨主席？

2019-08-12 17:09

侯友宜：颱風天放不放假 我只有作戰考量

2019-08-12 16:44

蔡英文：我們一起繼續撐香港的自由

2019-08-12 16:19

影／邱顯智辭時力主席 林昶佐：尊重

2019-08-12 15:11

政院廢印花稅引發六都反彈 監委仉桂美自請調查

2019-08-12 14:54
看更多

熱門文章

開砲韓國瑜 楊秋興揭：還有更大的未爆彈

2019-08-13 02:27

豪雨來襲 台南市今天停班停課

2019-08-13 06:34

南部豪雨／黃偉哲宣布停班停課 網友「急尋韓國瑜」

2019-08-13 07:22

韓國瑜被爆今上午足不出戶 王淺秋：首長工作是責任制

2019-08-12 21:00

酸韓國瑜把國民黨整到毀了 柯文哲：能力可訓練，品德很難

2019-08-12 21:29

「讓你、以為我怕你」 韓國瑜臉書宣告再也不讓

2019-08-12 23:02

李乾龍：若陳宏昌不道歉韓國瑜也不告 韓不用選總統了

2019-08-12 15:01

雷神雨神猛轟台南 市民一夜無眠 驚：門前馬路成小河

2019-08-13 06:11

終於可以公然收紅包！葉毓蘭：國家對不起退休警消

2019-08-12 17:36

韓國瑜市政牌奏效？從爬樹到福壽螺皆成全國焦點

2019-08-12 12:45

邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31

陳宏昌嗆韓挺英 被報請開除黨籍非首次

2019-08-12 13:39

陳宏昌嗆韓國瑜 外界想起2004年扁提名陳當監委遭杯葛

2019-08-12 18:07

柯文哲：心中首選總統是郭台銘 但我勝率最高

2019-08-13 00:19

鞠躬致歉支持者 邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

2019-08-12 13:21

柯文哲跟郭台銘喊話：你要選得贏 不然大家幫忙會被害到

2019-08-12 21:58

陳其邁酸市民找不到韓國瑜 林國正嗆民眾找不到副院長

2019-08-12 17:05

楊秋興越洋發臉書 批韓國瑜不賢又不信不睦

2019-08-13 01:39

影／雪隧高溫成老車殺手 他曾提水霧降溫法但喊停了

2019-08-12 20:31

未達24小時350毫米停班課 黃偉哲：不能最後一刻才宣布

2019-08-13 09:39

陳宏昌擁地方實力卻與藍漸行漸遠 終因批韓被鍘

2019-08-12 21:02

台南凌晨雷雨交加 轎車地下道滅頂2人脫困

2019-08-13 05:55

羅文嘉批正名運動 陳水扁臉書開砲要羅「公開道歉」

2019-08-12 21:13

因受豪大雨影響 台南停班停課一天

2019-08-13 06:34

影／台南市凌晨閃電豪雨不停 3點半開始市區多處積水

2019-08-13 04:19

【重磅快評】既已表態輸誠 邱顯智為何得辭黨主席？

2019-08-12 17:09

全台7縣市豪雨特報！ 4縣市大雨

2019-08-13 08:13

郭若參選 柯：民進黨會貼標籤 把郭打成「董建華2.0」

2019-08-13 10:44

回嗆陳宏昌 韓國瑜：溫良恭儉、再也不讓

2019-08-13 00:13

唐德明：嘲諷韓國瑜的人 都是選舉大外行

2019-08-12 13:36

新聞眼／寄望吳敦義 韓國瑜不如自己解鈴

2019-08-13 00:01

期待「換柱2.0」？學者：這是因他們內心深處看不起韓國瑜

2019-08-12 17:56

拚命往死裡打 胡幼偉：史上最慘烈的總統大選

2019-08-13 08:04

暗諷韓國瑜 柯文哲：你看落跑的沒一個好下場

2019-08-12 22:06

台南豪大雨不斷 道路管制或封鎖地點看這裡

2019-08-13 06:14

台南放假、高雄放不放？學者：市府民間應具彈性思考

2019-08-13 10:23

洪秀柱到台南選立委 地方有「無法表態的苦衷」

2019-08-12 16:44

台南凌晨豪雨中山高交流道都淹水 台南停班停課1天

2019-08-13 08:16

暗夜雨彈狂炸驚醒民眾 嘉義縣市正常上班上課

2019-08-13 07:44

南部豪雨／台南市長未達標準即宣布停班停課 韓：高市未達標準

2019-08-13 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top