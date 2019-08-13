國民黨明開考紀會開鍘陳宏昌 楊秋興再等等

2019-08-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨中評委陳宏昌公開暗批國民黨總統提名人韓國瑜「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人」，讓國民黨火速決定周三開考紀會開鍘。但前高雄縣長楊秋興卻跟著補刀，再批韓「不賢、不信、不能、不睦」，再遭中常委點名開除黨籍。

國民黨中央考紀會表示，昨天傍晚已收到新北市黨部考紀會做成的建議開除陳宏昌黨籍處分書，但考量中央考紀會委員散居全台各地，中央考紀會已寄出開會通知書，明天確定來不及開會，但會盡量趕在周三下午中常會前完成考紀懲處決議。

若以開會時間推估，有關陳宏昌開鍘案中央考紀會將於周三上午召開。

至於是否要黨紀處分楊秋興，中央考紀會說，機制上仍要由高雄市黨部發動，先了解楊發言動機與目的，甚至請楊說明後，再經地方考紀會審理評估看是否祭出黨紀。

考紀會指出，陳宏昌相關發言確實離譜，已傷害黨與黨提名總統參選人形象，有必要盡快嚴明處置，展現貫徹黨紀魄力與維護黨紀決心。至於臉書發言，考紀會說，基層黨員多少都有對黨候選人不同心聲，不可能都直接由中央考紀會處理，尊重地方決定。

兼任蘆洲湧蓮寺主委的陳宏昌周日在民進黨籍蔡英文總統到訪時稱，為何國民黨提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」暗酸韓國瑜，遭新北市地方黨部火數開鍘，中央考紀會也將在明天開會議處，要在明天常會立即處分。

但沒想到昨天晚間楊秋興也在臉書發文，批評韓國瑜「不賢、不信、不能、不睦」，還爆料韓曾説不愛錢，但去年底鳳山造勢時曾公開承諾要捐出選舉補助款、結餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢什麼才是愛錢？