蘇貞昌：我對院轄市長只有一點期待 拜託把市政做好

2019-08-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨被拍到直到中午才出門，被質疑只拚選舉大位，行政院長蘇貞昌今天表示，他每天都很早出門，甚至一早就主持中央災害應變中心會議，做為行政院長，他只有一個要求，期待院轄市長能把市政做好，應該全心全力在市政上，照顧市民才是市民所期待。

蘇貞昌今天參加環保署向全國清潔人員致敬活動，會前接受媒體採訪時，做以上表示。

現場媒體問到，韓國瑜前一天到南投拚選舉，昨天被拍到中午才出門，這樣是否合適？蘇貞昌表示，他作為行政政院長對於院轄市長，只有一點期待，就是拜託把市政做好，多專心一點在市政，尤其是看到市民因為風雨受苦受難、甚至停班停課的時候，做為市長應該全心全力在市政上，在市民的照顧上，這才是責任，才是市民期待。

蘇貞昌說，他並沒有看到這新聞，但他(蘇)每天都很早出門，甚至一大早就主持中央災害應變中心會議，覺得真的作為一個首長都很不簡單，他做過很久的地方首長，更知道地方事情真的方方面面，尤其當風雨來的時候，連平常日都是各種問題紛繁，就算有三頭六臂，都常常覺得一個首長，要應付處理起來非常不簡單，因此，首長應該非常多的時間在市政上，這才是能把市政做好。

媒體也問到，根據某民調顯示，韓國瑜連續四周民調下滑，支持率跌破三成，是否越拚選舉民調越低；蘇貞昌表示，他並沒有了解每一個民調，也不評論民調，只是做為行政院長，期待院轄市長，及非院轄市的每一位地方首長，應該專心全力地在市政上照顧市民，這才是當初市民付託他當首長的期待，如果做得好，自然市民就會給他好評。

至於中國突然停發47城市赴台自由行通行證，憂心對台觀光業造成重大損失，金門，澎湖和連江縣長決定到北京會見國台辦，是否違反兩岸人民條例？蘇貞昌表示，地方首長為地方拚觀光做各種努力，他都覺得可以了解，不過兩岸之間，如果要有任何觀光協議，這有相關的法律規定不能破壞。

蘇貞昌說，同時也呼籲地方首長要跟對方、對岸往來要加倍小心，因為中國不是用平常心，或民主開放國家的態度處理事情，都是隨時一個命令下來，就隨時立刻可以終止、立刻可以推翻，立刻可以改變，一切都是政治掛帥，都是最後由黨說了算，要跟中國往來不得不加倍小心。