高雄深夜強降雨二級開設 韓國瑜坐鎮指示加強戒備

2019-08-13 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



受到西南風影響，高雄市今日深夜劇烈降雨雷擊，災害應變中心成立二級開設因應，從凌晨2點開始密切注意降雨狀況，市長韓國瑜關心各區雨勢，一早邀各相關單位召開防災會議，他說，各區災情均在掌握中，豪雨可能持續，指示各區隨時待命、加強戒備，有任何消息儘快回報應變中心。

在西南風影響下，深夜時為高雄帶來劇烈雷雨，韓國瑜於二級開設工作會議中坐鎮指揮，並與岡山、茄萣、田寮、彌陀等岡山地區指揮中心連線視訊，關心各區狀況，因適逢周二市政會議，韓國瑜也指示各區留守、持續防災整備工作，若有任何積水或停電等民生最新消息，立即處置並儘快回報。

韓國瑜說明災情處理狀況，他說，目前阿蓮、湖內、田寮等尚有積淹水，其他地區大致良好，因從2月開始高雄加強水利防範措施，現已產生效果，退水相當快速，並持續抱持戒慎心態；針對停班課一事，他強調，今日未達到停班課的降雨標準，高雄仍照常上班上課，而各地狀況不同、判定標準不一，停班課因地制宜。

應變中心簡報指出，高市共設有448處收容處所，可收容人數超過25萬人，現已預先掌握各區保全戶數，將視天候狀況進行安置及依親，桃源及那瑪夏現各開設一處避難所。另外，統計至上午7時為止，災情共計15件，積淹水11件、已退水5件，均陸續排除、退水或復電中；道路橋樑部分，中路橋及石安橋封橋。

高雄市降雨概況部分，統計至上午06:30為止，田寮區古亭坑測站為171.5毫米，累積雨量為全市最高，田寮水利署古亭坑測站為170毫米；阿蓮區阿蓮測站160毫米、阿蓮2測站156毫米；茄萣區茄萣測站為154毫米，累積降雨量排序分居全市前五名。