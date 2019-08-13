選台南不怕抹紅！洪秀柱：我用台語論述讓大家聽得懂

2019-08-13 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



主持人資深媒體人黃暐瀚在臉書指出，2015年10月17日，國民黨臨時全代會上，遭到「換柱」的洪秀柱，臨去之前，慷慨激昂地，說了「黨可以不要我，但我絕不會放棄黨」這段話。四年之後，藍營形勢詭譎，小辣椒洪秀柱，用「願意挑戰艱困選區」，完美地詮釋了，他四年前的這句話。

洪秀柱為黨承擔，感動了很多全球各地的國民黨支持者。早上節目專訪柱柱姐，還有遠從美國打越洋電話回台灣的海外華人，就是想要給柱柱姐，說聲加油。

然而，四年前換柱，有部分原因是因為馬英九時期的「一中各表」，洪秀柱進一步解讀為「一中同表」，兩岸政策的敏感神經，四年前有，四年後，還有沒有？會不會擔心被對手王定宇攻擊？抹紅？

柱柱姐說，他從來不去害怕一次選舉的失敗，他更重視的是政治堅持的理念跟精神。