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選台南不怕抹紅！洪秀柱：我用台語論述讓大家聽得懂

2019-08-13 12:13聯合報 記者林文義╱即時報導

將參戰台南市立委選舉的國民黨前主席洪秀柱今天上午接受POP撞新聞黃暐瀚專訪，談到參選台南市立委，洪秀柱認為艱困選區必須耕耘，但仍等黨中央意見。談到兩岸關係，洪秀柱提到自己一直是中華民國派，雖然也支持一個中國，但是「中華民國」。

主持人資深媒體人黃暐瀚在臉書指出，2015年10月17日，國民黨臨時全代會上，遭到「換柱」的洪秀柱，臨去之前，慷慨激昂地，說了「黨可以不要我，但我絕不會放棄黨」這段話。四年之後，藍營形勢詭譎，小辣椒洪秀柱，用「願意挑戰艱困選區」，完美地詮釋了，他四年前的這句話。

洪秀柱為黨承擔，感動了很多全球各地的國民黨支持者。早上節目專訪柱柱姐，還有遠從美國打越洋電話回台灣的海外華人，就是想要給柱柱姐，說聲加油。

然而，四年前換柱，有部分原因是因為馬英九時期的「一中各表」，洪秀柱進一步解讀為「一中同表」，兩岸政策的敏感神經，四年前有，四年後，還有沒有？會不會擔心被對手王定宇攻擊？抹紅？

柱柱姐說，他從來不去害怕一次選舉的失敗，他更重視的是政治堅持的理念跟精神。

關於兩岸，她依憲法論述，不怕被抹紅，如果有機會代表國民黨去台南參選，她會跟地方鄉親，好好論述，用台語論述，讓大家聽得懂，不會怕，那就沒有問題。 

洪秀柱（右）上午前往POP撞新聞接受黃暐瀚（左）專訪。記者曾原信／攝影
洪秀柱（右）上午前往POP撞新聞接受黃暐瀚（左）專訪。記者曾原信／攝影
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洪秀柱國民黨2020選舉2020立委選舉2020選舉台南市立委

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