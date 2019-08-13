傳韓國瑜抽菸打牌抱女人 孫大千：不入流黑韓手段

2019-08-13 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨前立委孫大千。本報資料照 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜近日遭質疑酗酒、抱女人，前立委孫大千指出，韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了。否則，為什麼只剩下這些不入流的黑韓手段呢？

孫大千指出，硬是要把韓國瑜說成是一個酗酒成癮的酒鬼。講到連國民黨的大老都信以為真，跳出來勸告韓國瑜戒酒。其實，有沒有酗酒成癮，一眼就看得出來。這些人是以為台灣的民眾都是瞎子嗎？

孫大千說，把韓國瑜塑造成為一個體弱多病的政治人物。講到連支持群眾都憂心忡忡，深怕韓國瑜撐不到總統大選。但是，有誰看過哪一個渾身是病的人，不但可以爬下水道，視察清淤，還可以身手矯健，一躍上樹呢？

孫大千表示，這些力量乾脆把韓國瑜20年前的陳年往事，再拿出來加油添醋一番。不但時空錯置，甚至連從來沒有發生的事，也統統栽到韓國瑜的頭上。然而，現在的韓國瑜早就已經蛻變轉型，完全不一樣了。這些人是把成千上萬的庶民夥伴都當成是只會盲目崇拜的傻子嗎？如今，刻意的把韓國瑜抹黑成一位「花天酒地、病入膏肓、抽菸打牌抱女人」的總統候選人，真的會有人相信嗎？