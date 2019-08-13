【重磅快評】黃捷被告 凸顯國安法修法荒謬

2019-08-13 10:33 聯合報 主筆室



時代力量高雄市議員黃捷因為公開幫香港「反送中」群眾募集物資，遭到舉發有違反國家安全法之虞。此案到底如何論處，還有待司法機關進一步處理。但就法論法，此一舉發確實不能說無理，也凸顯民進黨宣稱的「國安五法」修法荒謬之處。

告發黃捷引用的國安法第二條之一，正是日前民進黨大張旗鼓修正的「國安五法」之一。修正前，違法的認定對象有二：一是外國或大陸地區，二是限定在行政、軍事，黨務或其他公務機關；在違法行為方面，則明定為為其「發展組織」。

而在修法後，違法認定對象大幅放寬，除原有的國外和大陸地區，又新增「港澳」和「境外敵對勢力」，同時，拿掉了「行政、軍事、黨務或其他黨務機構」字眼，僅保留了「組織」，簡單來說，就是協助發展非官方、公務組織，也在違法之列。另外，原有的違法「發展組織」，也擴充為「發起、資助、主持、指揮或發展組織」，範圍大幅放寬。

如果拿黃捷的案例來看，募資對象是香港，而且屬於非官方組織，而且很難說是「發展組織」。可是修法後，香港被納入、非官方組織被納入，「資助」也被納入，黃捷完全符合剛剛修訂的「國家安全法」客觀違法要件。

唯一可能涉及法官心證的，只取決在黃捷是否符合國安法第五條「意圖為害國家安全或社會安定」的要件。但此項目，主觀認定範圍極寬。認為黃捷不應受罰的，可能會說這與台灣的國家安全社會安定無涉；認為黃捷應該受罰的，也可說資助香港抗議組織，可能會影響兩岸關係，進而危害國家安全。

當初民進黨修國安法，大幅放寬為境外發展組織的違法範圍，其目地說是為了國家安全和維護主權，但事實上，只是為了政治操作而已。過程既沒有充分討論，民進黨又一意孤行，如今首先被舉發違法的，竟然是獨派人士，而且從法條來看，違法是由還言之成理，只能說是無限諷刺。

民進黨完全執政以來，類似這種只求政治效果，不求合乎法理和法律周延性的立法、修法很多，國安法只是其中之一。但大概還沒有一個濫修的法律，是讓綠營「作法自斃」。國安法修法荒謬報應在自己人身上，綠營還不覺悟嗎？