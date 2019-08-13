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豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

楊秋興臉書猛批韓國瑜 韓營：會請律師蒐證

2019-08-13 09:49聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

韓國瑜競選辦公室表示，針對特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，不願意隨之起舞，會請...
韓國瑜競選辦公室表示，針對特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，不願意隨之起舞，會請律師團隊蒐證並研究相關的法律責任。本報系資料照片
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自稱遠在他鄉含飴弄孫的前高雄縣長楊秋興，突發臉書猛酸國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜不賢不信不睦。韓國瑜競選辦公室表示，針對特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，不願意隨之起舞，會請律師團隊蒐證並研究相關的法律責任。

繼國民黨中評委陳宏昌挺蔡酸韓後，又有楊秋興透過臉書猛酸韓國瑜，說國民黨主席吳敦義最喜歡背訟的禮運大同篇108字，其中最重要的就是「選賢與能、講信修睦」，但楊指國民黨總統提名人韓國瑜與禮運大同篇背道而馳，不賢又不信不睦。

楊還說，韓擅長打預防針，說20年前多麼的靡孄，現在已改頭換面且還背訟心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，但小三、酗酒、夜店 是現在進行式啊！又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌、趙守博呢？

楊還指，韓還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清礎，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？

楊甚至還說，韓2001到2009年被起底在北京大學唸政府管理學院博士班長達九年，管理學院是專門培養高級幹部機構，是真正問題的嚴重所在，難怪蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜。

楊秋興還說，在初選過程？整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人，卻影響了黨的決策與走向，吳敦義說决不會換韓，就暴露出韓的不適仼與國民黨的危機。

最後楊說自己雖然遠在他鄉含飴弄孫，但「有志之士、雖歸隱山林、心不能安」是目前心境的最佳寫照。

韓國瑜競選辦公室表示，針對特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，我們不願意隨之起舞，會請律師團隊蒐證並研究相關的法律責任。

韓國瑜國民黨楊秋興

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