扶輪社世界年會在台灣 蔡英文：政府盡可能提供協助

2019-08-13 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今接見「2020-21國際扶輪社社長柯納克及2021台北國際扶輪年會委員訪問團」，除了恭喜柯納克（Holger Knaack）成為扶輪社第一位德國籍的社長，也允諾扶輪社2021在台北舉辦的世界年會籌備過程，政府會盡可能提供協助。

2020-21國際扶輪社社長柯納克、前社長黃啟光，以及2021台北年會主席謝三連今受邀至總統府會見蔡總統。蔡總統致詞時先恭喜當選人柯納克獲得肯定，成為扶輪社第一位德國籍的社長，相信在柯納克領導之下，國際扶輪社會延續過去精神為世界帶來更多美好的改變，並謝謝第一位來自台灣的總社長黃啟光成功爭取世界年會2021年到台北舉辦。

蔡總統說，扶輪社世界年會屆時會有一百多個國家、超過四萬名扶輪社友來共襄盛舉，我方會張開雙臂，也希望全世界的扶輪社友，透過年會體驗台灣多元文化、品嘗世界第一的美食，相信能賓至如歸感受台灣的熱情，未來籌辦過程中，政府會盡可能提供協助，讓活動順利圓滿。