影／洪秀柱欲選台南立委 「艱困選區更須耕耘」

2019-08-13 09:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾原信 ╱即時報導



將參戰台南市立委選舉的國民黨前主席洪秀柱今天上午接受POP撞新聞黃暐瀚專訪，談到參選台南市立委，洪秀柱認為艱困選區必須耕耘，但仍等黨中央意見。