親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨整合困局
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

開砲韓國瑜 楊秋興揭：還有更大的未爆彈

2019-08-13 02:27聯合報 記者鄭媁╱即時報導

前高雄縣長楊秋興。記者劉學聖／攝影
前高雄縣長楊秋興。記者劉學聖／攝影
分享
國民黨中評委陳宏昌日前公開批評高雄市長韓國瑜，質疑「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、可以抱女人的人當總統」，遭地方黨部開除黨籍。前高雄縣長楊秋興深夜透過臉書再補刀。他列舉高雄市長韓國瑜「不賢、不信、不睦」事證，並表示韓還有更大的未爆彈，呼籲他不要繼續害了國民黨，害了中華民國。

楊秋興表示，黨主席吳敦義最喜歡背訟的禮運大同篇108字，其中最重要的就是「選賢與能、講信修睦」，然今國民黨總統提名人韓國瑜卻是與禮運大同篇背道而馳，既不賢又不信不睦。

楊秋興說，大家都很瞭解韓，他輕諾寡信，這就違背「信」了，他自稱以前「吃、喝、嫖、賭」樣樣來，這樣還有「賢」可言嗎？由他入主市政八個月來的表現，也可看出韓的不「能」啊！整天耍嘴皮到處敵對，那有「睦」呢？

楊秋興說，韓國瑜自己説他不愛錢，然韓在去年鳳山造勢，承諾要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢，什麼才是愛錢呢？他也說，韓最擅長打預防針，說20年前多麼靡孄，現已改頭換面且還背訟心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，「但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌、趙守博呢？」

楊秋興更批，韓國瑜擅長操作權術，最典型的庶民與權貴二分法正是共產黨的鬥爭方式，由其申報的現金存款、30多張儲蓄型保單，高級違規農舍、高級電梯別墅，那裡是庶民啊？何況家族當了那麼多屆的議員、立委，他是權貴吧？

楊秋興說，韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清礎，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？

楊秋興說，韓國瑜2001年到2009年被起底在北京大學唸政府管理學院博士班長達9年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間韓一直以潦倒落魄在山上修行帶過，其實是在大陸潛修，今已落出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在。「難怪蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜，」在初選過程，整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人，他們知之甚詳，但很遺憾卻影響了黨的決策與走向，「吳敦義說絕不會換韓，但這就暴露出韓的不適仼與國民黨的危機。」

楊秋興說，包括美國在台商會早就預料會有換柱2.0，人家有自知之明，既如此韓國瑜最了解自己，不要繼續害了黨，害了中華民國，自己尚可保全自己的市長寶座，這才是智慧聰明之舉。

韓國瑜楊秋興國民黨

相關新聞

時力再爆家變 邱顯智辭黨主席

2019-08-13 00:31

回嗆陳宏昌 韓國瑜：溫良恭儉、再也不讓

2019-08-13 00:13

楊秋興越洋發臉書 批韓國瑜不賢又不信不睦

2019-08-13 01:39

冷眼集╱「桶箍」沒了 時力骨牌繼續崩？

2019-08-13 00:37

府譴責 藍憂心…蔡總統：台灣不會變第二個香港

2019-08-13 00:37

洪慈庸：時力路線尚未釐清 邱顯智怎能離開

2019-08-13 00:34

竹縣立委選舉／第三勢力搶攻 恐不只三腳督戰

2019-08-13 00:16

竹縣立委增1席 藍2將備戰 綠徵召人選

2019-08-13 00:10

侯友宜酸不陪拚選舉 蔡三度喊「向市長報告」

2019-08-13 00:07

台中立委艱困選區／林飛帆、蘇嘉全、林佳龍被點名出戰

2019-08-12 23:42

南市藍議員挺柱選立委 士氣大振

2019-08-12 23:24

雲林海線立委換人？蘇治芬、許忠富：以黨為重

2019-08-12 23:18

辣台妹挨批飲鴆止渴 蔡英文競辦反嗆柯文哲對陸不說話

2019-08-12 23:03

羅文嘉批正名運動 陳水扁臉書開砲要羅「公開道歉」

2019-08-12 21:13

韓國瑜被爆今上午足不出戶 王淺秋：首長工作是責任制

2019-08-12 21:00

金馬澎3縣長到北京爭取自由行 蔡英文：請陸委會了解

2019-08-12 17:23

【重磅快評】既已表態輸誠 邱顯智為何得辭黨主席？

2019-08-12 17:09

侯友宜：颱風天放不放假 我只有作戰考量

2019-08-12 16:44

蔡英文：我們一起繼續撐香港的自由

2019-08-12 16:19

影／邱顯智辭時力主席 林昶佐：尊重

2019-08-12 15:11

政院廢印花稅引發六都反彈 監委仉桂美自請調查

2019-08-12 14:54

火線評論／柱的標竿意義 藍看到沒

2019-08-12 13:44

郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」

2019-08-12 13:17

影／民進黨新人事 增2發言人與客家部主任

2019-08-12 12:56

吳濬彥、薛呈懿、魏筠入陣 民進黨將設青年總部

2019-08-12 12:34

陳柏惟：蔣介石才是空降始祖 藍營：他不知民眾關心什麼

2019-08-12 12:32

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

又稱「中國台灣」同婚合法外交部抗議 聯合國推特刪文

2019-08-12 10:01

反送中升溫 蔡英文：更堅定相信捍衛台灣民主自由

2019-08-12 09:59

藍綠以外：台灣民眾黨的議題空間有多大？

2019-08-12 09:41

藍拱挑戰陳明文選區 林國慶鬆口願出征

2019-08-12 00:25

桃園立委選戰就位 藍喊「坐4望6」 綠拚「3+1」

2019-08-12 00:04

稱民進黨無縫可插針 卓榮泰：府院黨競總高度密合

2019-08-11 23:59

桃園立委選舉／第三勢力布局 跨黨聯盟搶攻

2019-08-11 23:49

柯文哲稱公股銀行董座貪錢 蔡英文競辦要求道歉

2019-08-11 22:57

韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責

2019-08-11 12:32

陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜

2019-08-10 16:25

會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩

2019-08-09 11:43
看更多

熱門文章

郭台銘要脫黨？黃暐瀚：洪秀柱嚴重衝擊郭參選正當性

2019-08-12 11:08

陳宏昌嗆韓國瑜打麻將、抱女人 蘆洲區黨部決議開除

2019-08-12 11:23

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

李乾龍：若陳宏昌不道歉韓國瑜也不告 韓不用選總統了

2019-08-12 15:01

韓國瑜市政牌奏效？從爬樹到福壽螺皆成全國焦點

2019-08-12 12:45

韓國瑜被爆今上午足不出戶 王淺秋：首長工作是責任制

2019-08-12 21:00

邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31

陳宏昌嗆韓挺英 被報請開除黨籍非首次

2019-08-12 13:39

酸韓國瑜把國民黨整到毀了 柯文哲：能力可訓練，品德很難

2019-08-12 21:29

陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

2019-08-12 11:24

孫大千：台灣有蔡英文 恐變另一個戰場

2019-08-12 11:52

郭柯合拚大選漸明朗 李正皓：兩人選票鈔票互補

2019-08-12 09:23

終於可以公然收紅包！葉毓蘭：國家對不起退休警消

2019-08-12 17:36

「讓你、以為我怕你」 韓國瑜臉書宣告再也不讓

2019-08-12 23:02

陳宏昌嗆韓國瑜 外界想起2004年扁提名陳當監委遭杯葛

2019-08-12 18:07

鞠躬致歉支持者 邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

2019-08-12 13:21

海峽中線諜對諜…軍巡弋模式改變 國軍巡航艦雷達怎解？

2019-08-12 08:00

陳其邁酸市民找不到韓國瑜 林國正嗆民眾找不到副院長

2019-08-12 17:05

唐德明：嘲諷韓國瑜的人 都是選舉大外行

2019-08-12 13:36

柯文哲跟郭台銘喊話：你要選得贏 不然大家幫忙會被害到

2019-08-12 21:58

陳宏昌擁地方實力卻與藍漸行漸遠 終因批韓被鍘

2019-08-12 21:02

全球首創！總統府住一晚還附小管家 陸客也歡迎

2019-08-12 11:54

羅文嘉批正名運動 陳水扁臉書開砲要羅「公開道歉」

2019-08-12 21:13

郭台銘辦公室：接到柯文哲電話 不排除本周會面

2019-08-12 10:33

影／雪隧高溫成老車殺手 他曾提水霧降溫法但喊停了

2019-08-12 20:31

【重磅快評】既已表態輸誠 邱顯智為何得辭黨主席？

2019-08-12 17:09

期待「換柱2.0」？學者：這是因他們內心深處看不起韓國瑜

2019-08-12 17:56

陳宏昌公開挺蔡 黃暐瀚：韓國瑜眼前有郭台銘等3難題

2019-08-12 12:45

郭柯王近期會面 郭台銘辦公室：三方幕僚本周先溝通

2019-08-12 10:37

自認參選勝率最高 柯文哲：藍綠選贏我們過苦日子有屁用

2019-08-12 11:05

洪秀柱到台南選立委 地方有「無法表態的苦衷」

2019-08-12 16:44

遭侯友宜酸拜廟要多做事 蔡英文：市長有沒有陪不重要

2019-08-12 15:37

郭柯王會有譜 柯幕僚：兩周內舉行 應會採公開形式

2019-08-12 12:41

守護雪隧安全 每天至少有400隻眼睛緊盯

2019-08-12 00:47

暗諷韓國瑜 柯文哲：你看落跑的沒一個好下場

2019-08-12 22:06

邱顯智辭黨主席 洪慈庸：下任主席要延續與民進黨對話

2019-08-12 16:08

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

黨內讚 韓國瑜市政牌奏效

2019-08-12 13:44

陳柏惟：蔣介石才是空降始祖 藍營：他不知民眾關心什麼

2019-08-12 12:32

陳宏昌酸韓「抱女人」 韓國瑜競總寄存證信函要求道歉

2019-08-12 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top