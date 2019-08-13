開砲韓國瑜 楊秋興揭：還有更大的未爆彈

2019-08-13 02:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



前高雄縣長楊秋興。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 國民黨中評委陳宏昌日前公開批評高雄市長韓國瑜，質疑「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、可以抱女人的人當總統」，遭地方黨部開除黨籍。前高雄縣長楊秋興深夜透過臉書再補刀。他列舉高雄市長韓國瑜「不賢、不信、不睦」事證，並表示韓還有更大的未爆彈，呼籲他不要繼續害了國民黨，害了中華民國。

楊秋興表示，黨主席吳敦義最喜歡背訟的禮運大同篇108字，其中最重要的就是「選賢與能、講信修睦」，然今國民黨總統提名人韓國瑜卻是與禮運大同篇背道而馳，既不賢又不信不睦。

楊秋興說，大家都很瞭解韓，他輕諾寡信，這就違背「信」了，他自稱以前「吃、喝、嫖、賭」樣樣來，這樣還有「賢」可言嗎？由他入主市政八個月來的表現，也可看出韓的不「能」啊！整天耍嘴皮到處敵對，那有「睦」呢？

楊秋興說，韓國瑜自己説他不愛錢，然韓在去年鳳山造勢，承諾要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢，什麼才是愛錢呢？他也說，韓最擅長打預防針，說20年前多麼靡孄，現已改頭換面且還背訟心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，「但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌、趙守博呢？」

楊秋興更批，韓國瑜擅長操作權術，最典型的庶民與權貴二分法正是共產黨的鬥爭方式，由其申報的現金存款、30多張儲蓄型保單，高級違規農舍、高級電梯別墅，那裡是庶民啊？何況家族當了那麼多屆的議員、立委，他是權貴吧？

楊秋興說，韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清礎，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？

楊秋興說，韓國瑜2001年到2009年被起底在北京大學唸政府管理學院博士班長達9年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間韓一直以潦倒落魄在山上修行帶過，其實是在大陸潛修，今已落出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在。「難怪蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜，」在初選過程，整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人，他們知之甚詳，但很遺憾卻影響了黨的決策與走向，「吳敦義說絕不會換韓，但這就暴露出韓的不適仼與國民黨的危機。」

楊秋興說，包括美國在台商會早就預料會有換柱2.0，人家有自知之明，既如此韓國瑜最了解自己，不要繼續害了黨，害了中華民國，自己尚可保全自己的市長寶座，這才是智慧聰明之舉。