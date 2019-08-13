洪慈庸：時力路線尚未釐清 邱顯智怎能離開

時代力量立委洪慈庸表示，希望邱顯智可以再思考一下。記者林伯東／攝影 分享 facebook

時代力量黨主席邱顯智昨突然宣布辭職，民進黨人士指出，民進黨主席卓榮泰與邱顯智日前好不容易碰面並展開對話，也達成一定默契，如今邱顯智離開，時力路線再度成謎，擔心先前對話內容是否還算數。對此，時代力量立委洪慈庸認為影響不大，新任主席的任務在於如何重啟與民進黨的對話。

原時力立委林昶佐退黨後，促成邱顯智日前與卓榮泰會面，討論立委選區合作等事宜，如今邱顯智宣布辭職，民進黨擔心好不容易開啟的對話恐前功盡棄。洪慈庸昨說，時代力量跟民進黨過去這段時間合作的狀況，並不充分和順利，邱顯智日前終於開啟一些對話，接下來新任主席的重點工作，在於如何重啟與民進黨的對話。

邱顯智昨突然宣布辭去黨主席，黨內紛紛慰留，時力立委徐永明等五位決策委員會委員發出共同聲明表示，船長不能現在拋下夥伴，時力需要邱顯智繼續領航向前；洪慈庸則表示，事出突然，她感到非常驚訝，並認為邱提出辭職的兩個理由看起來都不是理由，邱在時力路線尚未釐清當下說要離開，她不太能接受。

洪慈庸說，她希望邱顯智可以再思考一下，邱一路走到這邊，有一些對話已經開啟，也正在努力中，她希望邱顯智能繼續留下來，在這個位置上繼續努力，把對話完成，也把二○二○選戰打完。